Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?

Gazeteci Cemal Ersen, hakemlerin sahipsiz olduğunu belirterek, yıpranan güven ortamının her türlü suistimale açık olduğunu belirtti.

"Ali Koç hakmı mı çıktı?" diye soran Ersen, Milliyet'teki yazısında "Geçen hafta oynanan Sivasspor- Amedspor maçı sonrası gündeme gelen olaylar, Türk hakemliğinin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi" diye yazdı.

Yaşananların tam anlamıyla skandal olduğunu vurgulayan Ersen, yazısına şöyle devam etti:

"Amedspor'un attığı golde yanlış çekilen ofsayt çizgisi, Riva'daki VAR ve AVAR hakemlerinin trajik sonunu hazırladı.

Sanki hakemler ilk defa hata yapıyor. Bu ne ilk ne son... Ancak konu Sivasspor, daha doğrusu Futbol Federasyonu başkan vekili Mecnun Otyakmaz'ın yıllarca başkanlığını yaptığı kulüp ise, orada duracak ve en ağır bedeli ödeyeceksiniz!

Soruyorum beylere; dünyanın neresinde bir hakemin istifa ettiği bir kulüp başkanı tarafından açıklanabilir?

Neredeyse üzerinden yedi gün geçti. Futbol Federasyonu'nda bir Allah'ın kulu çıkıp da Sivasspor Başkanı'nı yalanlamadı. VAR hakemi Alper Çetin ile AVAR'daki Serkan Çimen'in görevlerine son verildiğini ifade edemedi.

Merkez Hakem Kurulu başkanlığı koltuğunda oturan zat, korkusundan mı yoksa çaresizliğinden midir bilinmez, "Evet hakemlerimiz kendi rızalarıyla istifa etmiştir" deme cesareti gösteremedi.

Neden? Çünkü Çetin ve Çimen zorla "istifa ettirildiler."

"KENDİ AYAKLARINA KURŞUN SIKMAYA BENZER"

"O maçtaki VAR ve AVAR hakemlerinin böylesi fahiş bir hatayı bilerek, isteyerek, planlayarak yapacaklarına kimse inandıramaz beni. Hele söz konusu Sivasspor ve TFF Başkan vekili Otyakmaz ise, Amedspor'u kollamaları kendi ayaklarına kurşun sıkmaya benzer" diyen Ersen, şöyle devam etti:

"Diyelim ki onu da göze aldılar ve kuyularını kazdılar. O zaman ortaya daha korkunç ve vahim bir tablo çıkar. Çetin ve Çimen'den tamamen bağımsız olarak söylüyorum; demek ki o çok güvendikleri teknoloji ile oynamak imkansız değilmiş.

Hatırlıyor musunuz, Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç görevdeyken ofsayt çizgilerinin yanlış çizildiğini ve konunun istismara açık olduğunu ileri sürmüştü.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu daha birkaç ay önce hakem hatalarının maruz görebileceğini, ancak VAR'daki yanlışları asla kabul etmeyeceğini beyan etmişti.

Peki neye dayanarak yapmıştı bu açıklamayı? Burnuna pis kokular mı gelmişti? Yoksa kulağına bir şeyler mi fısıldanmıştı?

Böyle bir şüphenin varlığı doğruysa, geçmişte ofsayt çizgileriyle oynanarak bazı takımların kollandığına dair iddialar acil biçimde araştırma konusu yapılmalıdır.

Futbol Federasyonu ve MHK'nin sessizliği çok tuhaf.

Tamam; ikisinin de hakemlere alerjisi var ama onlara bu denli yalnız olduklarını hissettirmek, yarın başlarına daha büyük dertler açacaktır.

Sivasspor Başkanı'nın gündeme getirdiği "istifa" konusu doğru değilse çıkar "Hayır, hakemlerimiz görevinin başındadır" dersin.

Doğru ise, düştüğünüz aciz duruma rağmen "görevlerine son verilmiştir" açıklaması yaparsın.

İkisini de beceremiyorsanız; kusura bakmayın da, futbolu siz değil, kulüpler yönetiyor demektir ki, o makamlarda oturmanızın değeri kalmamıştır artık."