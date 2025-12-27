Amedspor fark attı: Hepsinin toplamı da yetişemedi

Amedspor, TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi verirken, taraftar sayısıyla rakiplerine fark attı.

Diyarbakır Mücadele'den Onurcan Güler'in haberine göre ligin 17. haftasındaki seyirci sayılarına bakıldığında Amedspor'la rakipleri arasındaki uçurum ortaya çıktı.

17. haftanın en çok izlenen karşılaşması Diyarbakır'da oynandı. Amedspor - Bandırmaspor mücadelesini 22 bin 419 biletli seyirci tribünlerden izledi.

Bu sayı, haftanın geri kalan tüm maçlarının toplam seyirci sayısı olan yaklaşık 14 bin 100 seyirciyi neredeyse ikiye katladı.

Amedspor'un ardından en yüksek seyirciyi 3 bin 655 kişiyle Vanspor - Ümraniyespor maçı çekti.

Adana Demirspor - Boluspor ve Keçiörengücü - Erokspor maçlarında tribünlerde 400 kişinin dahi altına düşülmesi futbolseverleri şaşırttı.

17. HAFTA HANGİ MAÇI KAÇ TARAFTAR İZLEDİ?

17. hafta maçlarının seyirci sayıları şöyle:

Amedspor – Bandırmaspor: 22.419

Vanspor – Ümraniyespor: 3.655

Pendikspor - Iğdır FK: 2.896

Erzurumspor – Bodrumspor: 2.747

Sivasspor - Çorum FK: 1.968

Sakaryaspor – Hatayspor: 1.329

Sarıyer – İstanbulspor: 732

A. Demirspor – Boluspor: 376

Keçiöregücü – Erokspor: 351

Serikspor - Manisa FK: 77