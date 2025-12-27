Amedspor fark attı: Hepsinin toplamı da yetişemedi

Amedspor fark attı: Hepsinin toplamı da yetişemedi
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi yapan Amedspor'a destek büyük. Amedspor'un seyircisine ligdeki takımların toplamı da yetişemedi.

Amedspor, TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi verirken, taraftar sayısıyla rakiplerine fark attı.
Diyarbakır Mücadele'den Onurcan Güler'in haberine göre ligin 17. haftasındaki seyirci sayılarına bakıldığında Amedspor'la rakipleri arasındaki uçurum ortaya çıktı.
17. haftanın en çok izlenen karşılaşması Diyarbakır'da oynandı. Amedspor - Bandırmaspor mücadelesini 22 bin 419 biletli seyirci tribünlerden izledi.
Bu sayı, haftanın geri kalan tüm maçlarının toplam seyirci sayısı olan yaklaşık 14 bin 100 seyirciyi neredeyse ikiye katladı.
Amedspor'un ardından en yüksek seyirciyi 3 bin 655 kişiyle Vanspor - Ümraniyespor maçı çekti.
Adana Demirspor - Boluspor ve Keçiörengücü - Erokspor maçlarında tribünlerde 400 kişinin dahi altına düşülmesi futbolseverleri şaşırttı.

17. HAFTA HANGİ MAÇI KAÇ TARAFTAR İZLEDİ?

17. hafta maçlarının seyirci sayıları şöyle:
Amedspor – Bandırmaspor: 22.419
Vanspor – Ümraniyespor: 3.655
Pendikspor - Iğdır FK: 2.896
Erzurumspor – Bodrumspor: 2.747
Sivasspor - Çorum FK: 1.968
Sakaryaspor – Hatayspor: 1.329
Sarıyer – İstanbulspor: 732
A. Demirspor – Boluspor: 376
Keçiöregücü – Erokspor: 351
Serikspor - Manisa FK: 77

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

