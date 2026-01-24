Amedspor Başkanı Nahit Eren: TFF'ye başvurduk

Amedspor Başkanı Nahit Eren: TFF'ye başvurduk
Yayınlanma:
Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, Sivasspor maçı için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, yarın oynamaları gereken Sivasspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.
Eren, Amidahaber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre şunları söyledi:

Sivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'deSivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'de

"Maçın ileri bir tarihe alınması için TFF’ye başvurumuzu yaptık. Sivas kulübü ile iletişim halindeyiz. Tabi onlar maçın oynanmasını istiyor. Biz bu karlı havada oynananın riskli olduğunu dile getirdik. Şuan hava koşullarından dolayı uçak seferleri yapılamıyor. Yollar çok riskli. TFF’den yanıt bekliyoruz.”

TRANSFER AÇIKLAMASI

Eren, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.
Çalışmaların devam ettiğini belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:
"Görüşmelerimiz devam ediyor. Koşullar ve şartlarda henüz bir netlik yok. Ancak süreç devam ediyor. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Hazır futbolcu aradığımız için risk almak istemiyoruz. Adaptasyon sorunu yaşamayan futbolcu arıyoruz. İhtiyaç duyulan yerlere transfer yapacağız. Kalecimiz Erce Kardeşler ameliyat oldu. Bir kaleci arayışımız var."
Amedspor’un, Kayserispor forması giyen kaleci Onurcan Piri ile ilgilendiği Vanspor FK kalecisi Abdulsamed Damlu’nun da transfer listesindeki isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Ergin Ataman'a destek çıktı: İsrail'deki skandalın soruşturulmasını istedi
Ergin Ataman'a destek çıktı: İsrail'deki skandalın soruşturulmasını istedi
Göz göre göre şike yapmaya kalktılar: TFF soruşturma başlattı
Göz göre göre şike yapmaya kalktılar: TFF soruşturma başlattı
Amedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladı
Amedspor eski Süper Lig kalecisini aldı: Transferi resmen açıkladı