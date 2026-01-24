Amedspor Başkanı Nahit Eren: TFF'ye başvurduk

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren, yarın oynamaları gereken Sivasspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurduklarını açıkladı.

Eren, Amidahaber'den Recep Çalışkan'ın haberine göre şunları söyledi:

Sivasspor Amedspor maçı tehlikeye girdi: Gözler TFF'de

"Maçın ileri bir tarihe alınması için TFF’ye başvurumuzu yaptık. Sivas kulübü ile iletişim halindeyiz. Tabi onlar maçın oynanmasını istiyor. Biz bu karlı havada oynananın riskli olduğunu dile getirdik. Şuan hava koşullarından dolayı uçak seferleri yapılamıyor. Yollar çok riskli. TFF’den yanıt bekliyoruz.”

TRANSFER AÇIKLAMASI

Eren, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

Çalışmaların devam ettiğini belirten Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmelerimiz devam ediyor. Koşullar ve şartlarda henüz bir netlik yok. Ancak süreç devam ediyor. En kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Hazır futbolcu aradığımız için risk almak istemiyoruz. Adaptasyon sorunu yaşamayan futbolcu arıyoruz. İhtiyaç duyulan yerlere transfer yapacağız. Kalecimiz Erce Kardeşler ameliyat oldu. Bir kaleci arayışımız var."

Amedspor’un, Kayserispor forması giyen kaleci Onurcan Piri ile ilgilendiği Vanspor FK kalecisi Abdulsamed Damlu’nun da transfer listesindeki isimler arasında yer aldığı öğrenildi.