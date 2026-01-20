Amedspor bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen teknik direktörünü anında gönderdi

Amedspor bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen teknik direktörünü anında gönderdi
Yayınlanma:
Amedspor'da kadın futbol takımının teknik direktörü Hakan Bayraktar'la yollar ayrılmıştı. Nedeni ortaya çıktı. Bayraktar'ın bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edildiği için bu kararın alındığı bildirildi.

Amedspor Kulübü, sürpriz bir kararla kadın futbol takımının teknik direktörü Hakan Bayraktar'la yollarını ayırmıştı.
Yapılan açıklama şu ifadeler yer almıştı:
"Kulübümüz ile Teknik Direktörümüz Hakan Bayraktar arasında yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşma yoluyla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca Amedspor Kadın Futbol Takımımıza futbolun teknik yönlerinin yanı sıra disiplin, mücadele ve karakter anlamında kattığı değerler için kendisine teşekkür ediyoruz. Amedspor’a verdiği emeklerden dolayı şükranlarımızı sunar, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.”

BAHİS SORUŞTURMASINDA ÇIKTI

Kararın nedeni kısa sürede ortaya çıktı.

Amedspor'da sürpriz ayrılık: Başarılar dileyip gönderdilerAmedspor'da sürpriz ayrılık: Başarılar dileyip gönderdiler

Türkiye Futbol Federasyonu’nun bahis soruşturmasında son olarak Süper Lig harici profesyonel liglerde son 5 yıl içinde görev yapan 297 antrenörü bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na tedbirli olarak sevk etmişti.
Amidahaber'deki habere göre; bu listede Amedspor Kadın Futbol Takımı’nda teknik direktörlük görevini yürüten Hakan Bayraktar’ın da yer aldığı ortaya çıktı.
Görevden ayrılma kararının da bu nedenle alındığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

