Amedspor: 3 Çorum FK: 3! Çorum FK 1 golle önde

TFF 1. Lig'de ikinci yarı mücadelesi yarın başlayacak. İlk haftada ligin güçlü iki takımı Amedspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek.

Çorum Haber'deki habere göre Amedspor'la Çorum FK, daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında ilk maç 2. Lig'de 2019-2020 sezonunda oynandı. 15. haftada Diyarbakır'daki maçı Amedspor 3-2 kazandı.

Aynı sezonun 32. haftasında Çorum’da oynanması gereken maç ise koronavirüs salgını nedeniyle liglerin sonlandırılması nedeniyle yapılamadı.

Çorum FK ile Amedspor, 20201-2022 Sezonunda yine 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 10.haftada Çorum’da oynanan maç 2-2 bittti. 29.haftada Diyarbakır’da oynanan maçı ise Çorum FK 2-1 kazandı.

2022-2023 Sezonunda yine 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan iki takım arasında 9.haftada Çorum’da oynanan maçı Amedspor 2-0 kazanırken, Diyarbakır’da oynanan 28. hafta maçını ise Çorum FK 2-0 galibiyetle tamamladı.

SON GALİBİYET ÇORUM'UN

Amedspor ile Çorum FK, son 2 sezonda ise 1. Lig'de rakip oldu. Geçen sezonun 16.haftasında Çorum’da oynanan maç 1-1 biterken, Diyarbakır’daki 35.hafta karşılaşması Amedspor'un 1-0’lık galibiyetiyle bitti.

Bu sezonun ilk haftasında Çorum'da oynanan son maçı ise Çorum FK 2-0 kazandı.

İki takım toplamda 8 maç yaptı. Taraflar 3'er galibiyet aldı, 2 maç berabere sonuçlandı. Çorum FK 11, Amedspor 10 gol attı.