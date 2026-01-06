Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi yapan Çorum FK'dan ligin ikinci yarısı öncesi flaş bir transfer hamlesi geldi.

Çorum ekibinin yıllardır Süper Lig'de oynayan, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Mame Thiam için şu andaki kulübü Eyüpspor'la anlaştığı ileri sürüldü.



Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, kırmızı siyahlılar Senegalli futbolcuyla da el sıkıştı. İmzaların kısa sürede atılacağı belirtilirken, sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı da ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

33 yaşındaki Mame Thiam santrfor olarak görev yapıyor.

İtalya'nın Inter takımında da forma giyen Thiam, Türkiye'de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor ve Eyüpspor formalarını giydi.

Burak Yılmaz: Transfer kolay değil

Mame Thiam, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 34 maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Thiam'ın Çorum'a gelerek törenle sözleşme imzalayacağı bildirildi.