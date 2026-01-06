Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı

Süper Lig'i bıraktı Çorum'a gidiyor: Fenerbahçe'de de oynamıştı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de de bir dönem forma giyen Mame Thiam'ın Eyüpspor'dan ayrılıp Çorum FK'ya transfer olacağı bildirildi.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi yapan Çorum FK'dan ligin ikinci yarısı öncesi flaş bir transfer hamlesi geldi.
Çorum ekibinin yıllardır Süper Lig'de oynayan, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Mame Thiam için şu andaki kulübü Eyüpspor'la anlaştığı ileri sürüldü.

Eyüpspor'da Mame Thiam damgası! Gollerine devam etti - Fanatik Gazetesi Süper Lig Haberleri - Spor
Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, kırmızı siyahlılar Senegalli futbolcuyla da el sıkıştı. İmzaların kısa sürede atılacağı belirtilirken, sözleşmenin 1.5 yıllık olacağı da ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE DE OYNAMIŞTI

33 yaşındaki Mame Thiam santrfor olarak görev yapıyor.
İtalya'nın Inter takımında da forma giyen Thiam, Türkiye'de Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor ve Eyüpspor formalarını giydi.

Burak Yılmaz: Transfer kolay değilBurak Yılmaz: Transfer kolay değil

Mame Thiam, 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 34 maçta oynadı. Bu karşılaşmalarda 8 gol atarken, 2 de asist yaptı.
Thiam'ın Çorum'a gelerek törenle sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Fenerbahçe'den Ali Koç açıklaması: Dava reddedildi
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu
Spor
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında yeni karar
Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında yeni karar
Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı
Obradovic için Aziz Yıldırım ve Ali Koç iddiası: Asla böyle davranmazlardı