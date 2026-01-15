Altınordu geçmişini unuttu

İzmir'in köklü kulübü Altınordu şaşırtmaya devam ediyor.

Altyapıya verdiği önemle Türk futbolunda adından söz ettiren Altınordu son transferleriyle şaşkınlık yarattı ve geçmişi unuttu.

Yıllardır Türk futboluna kazandırdığı genç yeteneklerle tanınan ve altyapı denince ilk akla gelen kulüplerden olan Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, son dönemde futbol kariyerlerinin sonuna yaklaşan isimlerin transferlerine onay verdi.

GENÇLER UNUTULDU

İlk yarı bitmeden 37 yaşındaki Yılmaz Özeren'i amatöre lisansa dönüş yaptırarak kadrosuna dahil eden İzmir ekibi, ara transferde ilk imzayı sezonun ilk yarısını boşta geçiren 38 yaşındaki Gökhan Süzen'e attırdı.

Sezon başında Kerim Avcı'yı (36) üçüncü kez transfer eden kırmızı-lacivertiler, son olarak geçtiğimiz günlerde Sadi Karaduman (33) ve İsmail Güven (31) ile el sıkışarak tecrübeli oyuncuları almaya devam etti.

Kadrosunda yıllar sonra 30 yaş üstü 5 futbolcu bulunduran Altınordu'da geçen sezon 21,6 olan yaş ortalaması bu sezon 23,5'e yükseldi.