Altay derin bir nefes aldı

3. Lig 4. Grup’ta alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Altay, 13’üncü haftada konuk olduğu İzmir Çoruhlu FK’yı 1-0 mağlup etti.

TEK GOL 89'DA GELDİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0 sona ererken, siyah-beyazlı takımın golünü 89’uncu dakikada Ünal Alihan Kavlak kaydetti.

Bu sonuçla 2’de 2 yapan Altay 12 puana ulaşırken, İzmir Çoruhlu FK ise 9 puanla düşme hattında kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

21’inci dakikada Altay atağında sağdan Ege kesti, Nurullah Efe’nin kafayla indirdiği topa Emre vurdu. Meşin yuvarlak defanstan sekerek kornere gitti.

36’ncı dakikada ev sahibi ekipten Recep’in kullandığı serbest vuruşta Burak Yılmaz kafayla dokundu, kaleci Semih son anda topu kornere tokatladı.

43’üncü dakikada Altay’ın soldan kazandığı frikikte Emre kaleyi düşündü, top üst direğe çarparak auta gitti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

65’inci dakikada İzmir Çoruhlu FK’dan Yaşar’ın soldan ortasında arka direkte Burak Yılmaz vurdu, kaleci Semih bir kez daha gole izin vermedi.

74’üncü dakikada Altaylı İbrahim soldan geriye çıkardı, Ünal’ın gelişine şutunda kaleci Kuzey topu kornere çeldi.

89’uncu dakikada Altay öne geçti. Sol taraftan Sefa’nın ortasında iyi yükselen Ünal Alihan kafayla topu kalecinin uzanamayacağı köşeden filelere yolladı: 0-1.

Altay maçı 1-0 kazandı.