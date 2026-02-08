Alperen Şengün müjdesi: Bitti derken NBA All Star'a seçildi
Shai Gilgeous-Alexander sakatlığı nedeniyle NBA All-Star kadrosundan çıkarıldı. Yerine Alperen Şengün dahil oldu.
NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, sakatlığı bulunan Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine NBA All-Star kadrosuna dahil edildi.
NBA BAŞKANI DUYURDU
NBA'den yapılan açıklamada, "NBA Başkanı Adam Silver, Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün'ü, sakatlanan Oklahoma City Thunder guardı Shai Gilgeous-Alexander'ın yerine 2026 NBA All-Star Maçı için Dünya Takımı'na seçti." ifadeleri kullanıldı.
40 MAÇTA 20,8 SAYI ORTALAMASIYLA OYNADI
Bu sezon NBA'de oynadığı 44 maçta, 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamasıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.
NBA ALL-STAR NE ZAMAN?
Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek.
