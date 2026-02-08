NBA'de Alperen Şengün şov

NBA'de Alperen Şengün şov
Yayınlanma:
NBA'de Houston Rockets'in Oklahoma City Thunder'i 112-106 yendiği maçta Alperen Şengün, "triple double" yaptı.

NBA'de Houston Rockets, Oklahoma City Thunder'ı 112-106 mağlup etti.
Paycom Center'da oynanan maçta milli basketbolcu Alperen Şengün, 17 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle bu sezon ikinci, kariyerinde ise 10. kez "triple-double" yaptı.
Rockets'ta Tari Eason 26 sayı, Jabari Smith Jr. 22 sayı, 10 ribaunt, Kevin Durant 20 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Shai Gilgeous-Alexander'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği Thunder'da Cason Wallace 23, Isaiah Joe 21 sayı üretti.

LAKERS SAHASINDA WARRIORS'U YENDİ

Los Angeles Lakers, sahasında Golden State Warriors’ı 105-99 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Sakatlıkları nedeniyle Luka Doncic ve DeAndre Ayton'ın forma giymediği Lakers'ta LeBron James, 20 sayı, 10 asist, 7 ribauntluk performansıyla takımını sırtladı. Rui Hachimura 18, Austin Reaves 16, Marcus Smart 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Stephen Curry'den yoksun mücadele eden Warriors’ta ise Moses Moody 25 sayıyla takıma liderlik etti. Gui Santos 15, Pat Spencer ve Brandin Podziemski 14'er sayıyla oynadı.
(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Saran dev imzayı attı: Resmen açıklandı
Resmen açıklandı
Saran dev imzayı attı
Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Yüzlerce hesaba yanlışlıkla 44 milyar dolar gitti
Kalyon ve Cengiz Suriye yolunda! 7 milyarlık projeyi Bakan Bayraktar duyurdu
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Spor
En Nesyri Suudi Arabistan'ı karıştırdı: İlk maçında neye uğradığını şaşırdı
En Nesyri Suudi Arabistan'ı karıştırdı: İlk maçında neye uğradığını şaşırdı
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü
Ferdi Kadıoğlu'nun acı günü
''Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bize de önerildi'' dedi neden almadıklarını açıkladı
''Beşiktaş'ın yeni transferi Oh bize de önerildi'' dedi neden almadıklarını açıkladı