Alperen Şengün ABD'lilere söyledi: Türkiye ile gurur duyuyorum ve bu çok güzel dostum

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, Houston Rockets Antrenman Merkezi'nde ABD'li basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

NBA All-Star'a üst üste 2. kez seçilmesiyle ilgili konuşan Alperen Şengün, bunun Türkiye için çok şey ifade ettiğini belirterek Türkiye'ye güzel haberler verdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Alperen Şengün müjdesi: Bitti derken NBA All Star'a seçildi

Alperen Şengün, şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde Türkiye'de depremler oldu, çok kötü şeyler yaşandı. Bu yüzden onlara her zaman güzel haberler vermekten mutluluk duyuyorum. Ülkemle gurur duyuyorum. Türkiye adını sırtımda taşımaktan gurur duyuyorum. Ve bu çok güzel dostum."

44 MAÇTA 20,8 SAYI, 9,4 RİBAUNT, 6,3 ASİST

Bu sezon NBA'de forma giydiği 44 maçta 20,8 sayı, 9,4 ribaunt ve 6,3 asist ortalamalarıyla oynayan 23 yaşındaki basketbolcu, üst üste ikinci kez NBA All-Star'a seçildi.

Bu yıl 13-15 Şubat tarihlerinde, Los Angeles Clippers'ın evi Intuit Home'daki All-Star organizasyonu, yeni formatla düzenlenecek. (AA)