Ali Koç acı haberi aldı: Divan Kurulu toplantısını apar topar terk etti

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Yüksek Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da katıldı.

ALİ KOÇ ACI HABERİ ALIR ALMAZ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Ali Koç, bitişe kadar kalmayı planladığı Yüksek Divan Kurulu toplantısında aldığı acı haber sonrası salondan ayrılmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, kongre üyesi Ahmet Çelebi’nin vefat haberini aldıktan sonra apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un salondan ayrılma nedenini açıklayarak, "Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, değerli bir üyemiz vefat etti. Yakınlarının haberi olmadığı için isim veremiyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç oraya intikal etti. Başkanımız sizlerden özür diliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık yaptı

ALACAKLARINI KULÜBE HİBE ETTİ

Ali Koç, Fenerbahçe'den olan yaklaşık 3.5 milyar TL tutarındaki tüm alacaklarını kulübe hibe etti.

Ailesini ve varislerini kapsayan tüm hukuki evrakları imzalayıp kulübe teslim ederek alacaklarından feragat etti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar konuyla ilgili, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.

Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti'' dedi.