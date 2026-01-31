Ali Koç acı haberi aldı: Divan Kurulu toplantısını apar topar terk etti

Ali Koç acı haberi aldı: Divan Kurulu toplantısını apar topar terk etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, kongre üyesi Ahmet Çelebi'nin vefat haberini aldıktan sonra konuşma yapmadan Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Yüksek Divan Kurulu toplantısına Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç da katıldı.

ALİ KOÇ ACI HABERİ ALIR ALMAZ TOPLANTIYI TERK ETTİ

Ali Koç, bitişe kadar kalmayı planladığı Yüksek Divan Kurulu toplantısında aldığı acı haber sonrası salondan ayrılmak zorunda kaldı.
Fenerbahçe eski Başkanı Ali Koç, kongre üyesi Ahmet Çelebi’nin vefat haberini aldıktan sonra apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı.

2024/11/08/hbfb.jpg

ŞEKİP MOSTUROĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Ali Koç'un salondan ayrılma nedenini açıklayarak, "Değerli Divan Kurulu üyelerimiz, değerli bir üyemiz vefat etti. Yakınlarının haberi olmadığı için isim veremiyorum. Başkanımız Sayın Ali Koç oraya intikal etti. Başkanımız sizlerden özür diliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Koç'tan tarihi karar: Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık yaptıAli Koç Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık yaptı

ALACAKLARINI KULÜBE HİBE ETTİ

Ali Koç, Fenerbahçe'den olan yaklaşık 3.5 milyar TL tutarındaki tüm alacaklarını kulübe hibe etti.
Ailesini ve varislerini kapsayan tüm hukuki evrakları imzalayıp kulübe teslim ederek alacaklarından feragat etti.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar konuyla ilgili, "Bir önceki toplantımızda borç rakamının içinde Başkanımız Sayın Ali Koç'a kulübümüzün borç miktarı da yer alıyordu. Başkanımız, ailesini ve varislerini de kapsayacak şekilde her türlü hukuki evrakı kulüp adına ibraz etmeye hazır olduğunu ifade etmişti.
Kıymetli başkanımız bu evrakları imzalayarak kulübümüze teslim etti. Ali Koç, Fenerbahçe'den alacağı tüm parayı kulübümüze hibe etti'' dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor! 45 yıllık sırrını açıkladı
45 yıllık sırrını açıkladı!
İsmini duyan herkes aynı soruyu soruyor
Spor
Fransa'yı bıraktı TFF 1. Lig takımına geldi
Fransa'yı bıraktı TFF 1. Lig takımına geldi
Sergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsun
Sergen Yalçın onu da beğenmiyordu: Galatasaray dikkatli olsun