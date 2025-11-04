Ajax maçı öncesi Osimhen tehlikesi: "Suratı düştü!"

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve antrenörü Hasan Şaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçı öncesi uyarılarda bulunurken, Victor Osimhen'le ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı.

Hasan Şaş, SporON programında şunları söyledi:

- Bir takım 0 puan da olsa, 6 puan da olsa da hiç fark etmezl. Ajax Şampiyonlar Ligi için yüksek konsantrasyonda çıkacak. Galatasaray 6 puanda, iyi bir puan, Saint Gilloise maçı var. Ben Galatasaray'ın buradan 1 puan alıp, 7 puanla Saint Gilloise maçını burada taraftarla boğup 10 puanla bu işi bitirmesini bekliyorum. Yani Ajax maçında 1 puan da kötü değil. Ya deplasmandasın, kötü gidiyor diye Ajax'ı da küçümseyemezsin. Ya şimdi ne yapacak Galatasaray Ajax deplasmanına gitmiş. Ben o stadı iyi biliyorum. Seyircisi de çok iyi. E şimdi burada Galatasaray ne yapsın? Sıfır puanlı diye gidip, sülale boyu defans güvenliğini bırakıp, orta sahadaki şeyi bırakıp, bu maçı sıfır puanla mı bitirsin? Bu bir maç değil ki. Anadolu takımıyla oynadığın maç değil ki. Maçı belirli bölümleri hücumda oynayacaksın, defansla oynayacaksın, Orta sahanda sağlam olacaksın. Önce bir puanı cebine koyacaksın.

"OSİMHEN'İ BOZUYORSUNUZ"

- Barış Alper Yılmaz'ın maçta ıslıklanması veya oyundan çıkarken Barış Alper özelinde bir durum değil. Galatasaray taraftarının uyanık olması lazım. Ben dün bir görüntü gördüm. Barış Alper ıslıklanırken Osimhen'in suratı düştü. Osimhen'i bozuyorsunuz. Siz diğer oyuncuları bozuyorsunuz. Yarın bir gün bana gelebilir bu durum der oyuncu. Bu durum diğer futbolculara sırayet eder. Bu bir şey gibidir, elmanın içine giren kurt gibidir, yavaş yavaş oyar. Onun için biraz uyanık olması lazım Galatasaray taraftarının.

- Konusunda haklı mı? Tabii ki haklı. Çünkü bu durumu Galatasaray taraftarı getirmedi. Tamam Barış Alper Yılmaz şu an kötü ama taraftar maç içerisinde ıslıkladığı zaman diğer oyunculara bu sirayet ediyor. Bu da Galatasaray'ın işine gelmez. Çünkü Galatasaraylı oyuncular bugüne kadar böyle bir durum yaşamadı, bu oyuncular 3 yıl şampiyon olmuş ve bu yıl da lider olan oyuncular, bu konuyu görmedikleri için alışkan olmayabilirler. Yani bu durum diğer oyuncuların moral motivasyonunu bozar.

- Barış Alper'in deplasmandaki maçlarda daha çok kullanılması lazım. Bazen de bir oyuncunun 1-2 maç dinlenmesi lazım. Çünkü aynı psikolojide oynayamazsınız. Yani bu psikolojiyle tekrar Rams Park'ta oynama şansınız çok zor, top ayağınıza gelirken bomba geliyor zannedersiniz, op ayağınızdan açılır, istediklerinizi yapamazsınız, bir sonraki hamleyi yapamazsınız, top gelmeden önce düşünemezsiniz. Topu almadan önce düşünme, buradan nasıl dönerim, nasıl çalım atarım, burada pas vermeliyim, bunlar saliselik olaylar. Barış Alper Yılmaz üst düzey yeteneği olmadığı için, bir de bu psikolojide olduğu için bu durum şu anda yönetilmesi kolay değil.

- Bunun deplasmanlarda daha çok Barış Alper'i kazanma yoluna gitmesi lazım Galatasaray'ın. Barış Alper bu durumda ve Barış Alper üzerinden takımın moral motivasyonu bozuluyor. Bu konuda dikkatli olmaları lazım. Ben ne dedim? Sizi içten yıkabilirler.