Ah be Saliha Şahin: Kötü haberi duyurdular

Yayınlanma:
Kadın voleybolunun flaş takımı Zeren Spor, Almanya'da kritik maça çıkacak. Bu önemli maç öncesi yıldız isim Saliha Şahin'den kötü haber geldi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin flaş takımı Zeren Spor, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda Almanya'nın Dresdner takımıyla karşılaşacak.
Temsilcimiz, gruptaki ilk maçta rakibini 3-0 yenmişti.
Zeren Spor, grubunda oynadığı 5 maçta 3 galibiyet aldı ve 2. sırada yer alıyor.

SALİHA ŞAHİN OYNAMAYACAK

Takımın en formda isimlerinden Saliha Şahin, bu kritik maçta yer alamayacak.

O artık Ankaralı Saliha Şahin: Anıtkabir'i önerdiO artık Ankaralı Saliha Şahin: Anıtkabir'i önerdi

Zeren Spor Kulübü, Saliha ile ilgili kötü haberi şöyle duyurdu:
“Sporcumuz Saliha Şahin, 30.01.2026 tarihinde oynanan Türk Hava Yolları müsabakası öncesinde yapılan antrenmanda sol kuadriseps bölgesinde ağrı hissetmiştir ve yapılan tetkikler sonucunda 2. derece strain (kas zorlanması) tespit edilmiştir.
Sağlık ekibimizin gerçekleştirdiği değerlendirmeler sonucunda yapılan son kontroller doğrultusunda sporcumuzun Dresdner SC karşılaşması kafilesine dâhil edilmemesine ve tedavi sürecinin Ankara’da devam etmesine karar verilmiştir. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

