O artık Ankaralı Saliha Şahin: Anıtkabir'i önerdi

Türk voleybolunun yıldız isimlerinden Saliha Şahin, Zeren Spor'a transfer olduktan sonra yaşadığı Ankara'daki günlerini anlatırken, Anıtkabir tavsiyesinde bulundu.

Voleybola Karayolları'nda başlayan, 2019-2023 yılları arasında Eczacıbaşı'nda oynayan Saliha, Chemik Polise'de bir sezon kiralık oynadıktan sonra Beşiktaş'a geçmiş, bu sezon başında da Başkent ekibi Zeren Spor'a transfer olmuştu.

27 yaşında ve 1.85 boyundaki Saliha, TRT Spor Yıldız'da yayınlanan röportajında açıklamalarda bulundu.

Saliha'nın röportajından öne çıkan sözleri şöyle:

MİLLİ TAKIM

"Milli formaya hiçbir zaman kendimi uzak hissetmedim. Yani bu zamana kadar olan süreçte de hiç uzak hissetmedim. Milli takım için ve o forma için her zaman mücadele ettim. Bu sezonda olsun, milli takım sezonunda olsun hani aklınızın bir köşesinde hep milli takım oluyor.

O yaz programı için mesela oradaki maçlar için yazdan çalışmaya başlayamazsınız; zaten sezon içinde yazı düşünerek çalışmanız gerekiyor bence. Ben bu takıma daha neyi katabilirim? Daha iyi neyi yapabilirim? Kendimi nasıl daha geliştirebilirim gibi. Yani dediğim gibi bu bir tercih, antrenörün tercihi ve karşısında da asla pes etmeyen bir Saliha olacak her zaman. Bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. Tabii ki dediğim gibi umarım bu yaz istediğim gibi bir yaz olur.

ANKARA

Ankara’da deniz yok, çok sıkıcı, işte sadece AVM’ler var falan gibi bir muhabbet var. Ankara’da yaşayanlar da tam aksine gerçekten mutlular ve yapacak çok fazla şey var. Yani burada da sosyalleşebiliyorsunuz. Benim misafirlerimi götürdüğüm yerler güzel kafeler, güzel restoranlar oluyor. Tabii ki özel günlerde Anıtkabir'i öneriyorum. Anıtkabir’e gidin, ziyaret edin bol bol. Güzel ya. Ankara’da aslında şöyle söyleyeyim: Hani şunu yiyin, bunu yiyin, bu güzeldirden çok… hani mesela lezzet olarak herkesin lezzetli yaptığını düşünüyorum; hani yemeklerini… ya da mesela kaliteli şeyler yiyorsunuz bence Ankara’da. İstanbul’la kıyaslayayım; çünkü bundan önce oradaydım. Yediğiniz her şey kaliteli yani Ankara’da; tadını alıyorsunuz yemeğin.

ZEREN SPOR

"Şampiyon olmayı deneyimlemek istiyorum. Şampiyonlar Ligi şampiyonu, lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu MVP olmayı ya da lig şampiyonu MVP’si olmayı ya da… büyük hayaller hedefliyorum aslında yani kariyerimde. Umarım ve inşallah olacak. Hani istiyorum.

Başarı odaklıyım aslında. Yani burada da mesela hani şansımız var. Hani bir şeyler yapmak için gerçekten şansımız var. Çok iyi yatırım yapıldı bu kulübe. Hani bu takıma çok iyi yatırım yapıldı ve çok iyi bir takımız bence. Biraz daha takım olarak yani ilerideki maçlarda takım olarak oynarsak gerçekten büyük işler yapacağımızı düşünüyorum. Güzel hedeflerimiz doğrultusunda gidiyoruz."