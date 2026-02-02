Ademola Lookman imzayı attı: Transfer resmen açıklandı

Yayınlanma:
Atletico Madrid, Atalanta'dan Ademola Lookman'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Oyuncu ile Fenerbahçe de ilgilenmiş ancak banka teminatı istenmesi transferi bozmuştu.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin talebi reddedildi: Masadan kalktılarFenerbahçe'nin talebi reddedildi: Masadan kalktılar

ANLAŞMA ŞARTLARI

4.5 yıllık imza atan Nijeryalı golcü, yıllık 6 milyon euro maaş alacak. Atletico Madrid, bonservis bedeli olarak ise 35 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 5 milyon euro da bonus bulunuyor.

0-ademolalookman.webp

TEMİNAT İSTENİNCE FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ İPTAL OLDU

Ademola Lookman transferi için Fenerbahçe de girişimlerde bulunmuş ve İtalyan kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Ancak Atalanta’nın son anda banka teminatı talep etmesi transferi bozmuştu.

Fenerbahçe her ne kadar ikna için çalışmalarda bulunsa da Atletico Madrid’in dereye girmesi çabaları sonuçsuz bıraktı. Bir İtalyan kulübünün, Atalanta'yı arayarak teminat istemesini önerdiği de iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

