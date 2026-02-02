Ademola Lookman imzayı attı: Transfer resmen açıklandı

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Atalanta forması giyen Ademola Lookman’ı kadrosuna kattığını duyurdu.

ANLAŞMA ŞARTLARI

4.5 yıllık imza atan Nijeryalı golcü, yıllık 6 milyon euro maaş alacak. Atletico Madrid, bonservis bedeli olarak ise 35 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 5 milyon euro da bonus bulunuyor.

TEMİNAT İSTENİNCE FENERBAHÇE’YE TRANSFERİ İPTAL OLDU

Ademola Lookman transferi için Fenerbahçe de girişimlerde bulunmuş ve İtalyan kulübüyle anlaşmaya varmıştı. Ancak Atalanta’nın son anda banka teminatı talep etmesi transferi bozmuştu.

Fenerbahçe her ne kadar ikna için çalışmalarda bulunsa da Atletico Madrid’in dereye girmesi çabaları sonuçsuz bıraktı. Bir İtalyan kulübünün, Atalanta'yı arayarak teminat istemesini önerdiği de iddia edildi.