Adana'da Fenerbahçe Samsunspor alarmı

Süper Lig'de devre arsında yeni formatıyla bu yıl ilk kez düzenlenecek Turkcell Süper Kupa 2025 için günler kaldı.

Geri sayıma geçen Adana'da da büyük bir heyecan yaşanırken şehirde de üst düzey hazırlıklar sürüyor. Fenerbahçe - Samsunspor maçı için Adana’da üst düzey güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

6 Ocak 2026’da Adana’da oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşması öncesi güvenlik planlaması tamamlandı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcileri, Fenerbahçe ve Samsunspor yöneticileri ve kamu kurumlarının yetkilileri katıldı. Görüşmede şehir genelinde uygulanacak güvenlik tedbirleri detaylı şekilde ele alındı.

Adana'da güvenlik toplantısı yapıldı

FENERBAHÇE SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Adana, 6 Ocak 2026’da oynanacak Fenerbahçe - Samsunspor maçına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımıyla düzenlenecek Turkcell Süper Kupa 2025'te Fenerbahçe Samsunspor'la Yeni Adana Stadyumu'ndakarşılaşacak.

ADANA'DA KIRMIZI ALARM

Güvenlik zirvesinde alınan kararlarla karşılaşmanın huzurlu bir atmosferde gerçekleşmesi için tüm kurumlar koordineli şekilde çalışacak. Buna göre:

Stadyum çevresinde kontrol alanları oluşturulacak.

Giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlenecek.

Trafik akışı ve asayiş uygulamaları için birimler arasında koordinasyon sağlanacak.

Vali Köşger açıklamasında, "Müsabakanın centilmenlik ruhuna yakışır şekilde, güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması önceliğimizdir. Alınacak tedbirlerin eksiksiz uygulanması için ilgili tüm ekiplerimiz hazırdır" dedi.

SÜPER KUPA FORMATI

Süper Kupa'nın yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Fenerbahçe - Samsunspor

Galatasaray - Trabzonspor

Süper Kupa’da bu sezondan itibaren uygulanacak 4 takımlı yeni formata göre yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti; kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak. Yeni formata göre müsabakalar tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

SÜPER KUPA MAÇLARI NEREDE OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün yaptığı toplantıda Turkcell Süper Kupa tarihlerini ve final merkezlerini belirledi.

Buna göre, yarı final maçları 5 Ocak 2026 Pazartesi günü Gaziantep Stadyumu'nda ve 6 Ocak 2026 Salı günü Yeni Adana Stadyumu'nda, final müsabakası ise 10 Ocak 2026 Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Müsabakaların saatleri daha sonra ilan edilecek.

Bu yıl ilk kez 4 takımın katılımı ile düzenlenecek olan Turkcell Süper Kupa'da, daha önce 8 Mayıs 2025 tarihinde Federasyonumuzca ilan edilen eşleşme alternatiflerine göre Galatasaray ile Trabzonspor, Fenerbahçe ile de Samsunspor eşleşmişti. Hangi eşleşmenin hangi ilde oynanacağı ise 21 Kasım Cuma günü saat 15.00'te TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kulüplerimiz ile birlikte yapılacak olan kura çekimi sonucunda belirlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Turkcell Süper Kupa'ya katılacak takımlarımıza başarılar dileriz.