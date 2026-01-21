Abdülkerim Durmaz Galatasaray Atletico Madrid maçının sonucunu duyurdu

Galatasaray - Atletico Madrid maçına dair konuşan Abdülkerim Durmaz, İspanyolların galip geleceğini ifade etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ISTVAN KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Mücadele öncesi Derin Futbol programında değerlendirmelerde bulunan Abdülkerim Durmaz, maç sonucunu tahmin etti.

thumbs-b-c-6798a31e43b6e1112666093bb522f198.jpg

“ATLETICO MADRID’İN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Galatasaray’ın kazanmasını dilediğini belirten Abdülkerim Durmaz, “Şu anki formuyla Atletico Madrid’in kazanacağını düşünüyorum” dedi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 6 haftada 12 puan toplamayı başaran Atletico Madrid, 10. sırada yer alıyor. 9 puandaki Galatasaray ise 18. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

