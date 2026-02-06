Abdülkerim Durmaz canlı yayında olduğunu anlamadı: Stüdyoda kendinden geçti

Ara transfer dönemi takviyelerini sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı.

Belgelerin gecikmesi nedeniyle transferin bittiği sanılırken alınan özel izinle imzalar atıldı. Transferin açıklanmasıyla mutlu olan binlerce taraftar, N’Golo Kante’yi karşılamak için havalimanına açkın etti.

Murat Ülker Kante için uykusuz kaldı

KANTE ŞARKISINI SÖYLEYİP DANS ETMEYE BAŞLADI

Fransız futbolcunun gelişi sırasında Neo Spor’da canlı yayına başlamak üzere olan Abdülkerim Durmaz, Kante şarkısını söyleyerek dans etmeye başladı.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Daha sonra stüdyodakilerin “Canlı yayındayız” demesi üzerine şaşkına dönen Abdülkerim Durmaz hemen kendini düzeltti.

ERZURUMSPOR MAÇINDAYDI

İstanbul’a gelen Fransız futbolcu, 2.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurumspor maçını stattan takip eden Kante’ye yoğun ilgi gösterildi.