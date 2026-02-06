Abdülkerim Durmaz canlı yayında olduğunu anlamadı: Stüdyoda kendinden geçti

Abdülkerim Durmaz canlı yayında olduğunu anlamadı: Stüdyoda kendinden geçti
Yayınlanma:
N'Golo Kante'nin gelişine çok sevinen Abdülkerim Durmaz, canlı yayında olduğunu fark etmeden şarkı söyleyip dans etmeye başladı.

Ara transfer dönemi takviyelerini sürdüren Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi kadrosuna kattı.

Belgelerin gecikmesi nedeniyle transferin bittiği sanılırken alınan özel izinle imzalar atıldı. Transferin açıklanmasıyla mutlu olan binlerce taraftar, N’Golo Kante’yi karşılamak için havalimanına açkın etti.

Murat Ülker Kante için uykusuz kaldıMurat Ülker Kante için uykusuz kaldı

KANTE ŞARKISINI SÖYLEYİP DANS ETMEYE BAŞLADI

Fransız futbolcunun gelişi sırasında Neo Spor’da canlı yayına başlamak üzere olan Abdülkerim Durmaz, Kante şarkısını söyleyerek dans etmeye başladı.

CANLI YAYINDA OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Daha sonra stüdyodakilerin “Canlı yayındayız” demesi üzerine şaşkına dönen Abdülkerim Durmaz hemen kendini düzeltti.

ERZURUMSPOR MAÇINDAYDI

İstanbul’a gelen Fransız futbolcu, 2.5 yıllık sözleşmeye imzayı attı. Türkiye Kupası’nda oynanan Erzurumspor maçını stattan takip eden Kante’ye yoğun ilgi gösterildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
Spor
Altay 2 milyon euroya eksi 12 puanı kurtardı
Altay 2 milyon euroya eksi 12 puanı kurtardı
TRT'nin şifresiz canlı yayınlayacağı maçlar belli oldu
TRT'nin şifresiz canlı yayınlayacağı maçlar belli oldu
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı: Dışarıda kaldılar
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kararını açıkladı: Dışarıda kaldılar