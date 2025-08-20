A Milli Takım kazanarak hazırlanıyor

A Milli Takım kazanarak hazırlanıyor
Yayınlanma:
Özel maçta Litvanya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 84-81 galip geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

SOYUNMA ODASINA 6 SAYI ÖNDE GİRDİK

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstün gitti.

3 SAYI FARKLA GALİP GELDİK

Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81'lik galibiyetle ayrıldı.

SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP KARADAĞ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

