A Milli Takım kazanarak hazırlanıyor
Özel maçta Litvanya ile karşılaşan A Milli Erkek Basketbol Takımı, 84-81 galip geldi.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında özel maçta Litvanya ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
SOYUNMA ODASINA 6 SAYI ÖNDE GİRDİK
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 21-18 önde bitiren ay-yıldızlılar, soyunma odasına da 46-40 üstün gitti.
3 SAYI FARKLA GALİP GELDİK
Üçüncü periyodu 66-59 önde kapatan milli takım, karşılaşmadan 84-81'lik galibiyetle ayrıldı.
SON HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP KARADAĞ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 23 Ağustos Cumartesi günü Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Karadağ'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.
