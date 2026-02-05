9 maçta sıfır çekti "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor" dedi ve parasını alıp gitti
Konyaspor'un başına "Avrupa" sözü vererek gelen teknik direktör Çağdaş Atan, 9 lig maçında sıfır galibiyetle görevinden ayrıldı.
Çağdaş Atan'ın görevine son verildi: Yerine gelecek isim de belli oldu
Atan yönetimindeki Konyaspor, 5 beraberlik alırken 4 maçı kaybetti. Yönetim dün yaptığı görüşmeyle sözleşmesini feshetti.
AYKUT KOCAMAN'I HATIRLATTI
Çağdaş Atan, ayrılığı sonrası veda açıklaması yaparken eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef" sözünü tekrarladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Yönetim Kurulu’na, oyuncularımıza, özellikle tüm personelimize ve beni harika karşılayıp her zaman destek olan Nalçacılılar Taraftar Grubu’na çok teşekkür ederim.”
PARASININ TAMAMINI ALDI
Çağdaş Atan'ın Konyaspor'dan sezon sonuna kadar olan tüm parasını aldığı iddia edildi.
Konhaber'den İsmail Can Şef'in haberine göre; Çağdaş Atan ve ekibinin, sezon sonuna kadar olan tüm maaş ödemelerini kulüpten eksiksiz şekilde aldığı öğrenildi.
Haberde; Çağdaş Atan tarafından herhangi bir maaş indirimi ya da fedakarlık yapılmadığı da belirtildi.