9 maçta sıfır çekti "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor" dedi ve parasını alıp gitti

9 maçta sıfır çekti "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor" dedi ve parasını alıp gitti
Yayınlanma:
Konyaspor'un başına Avrupa sözü vererek gelen ancak 9 maçta galibiyet yüzü bile görmeyen teknik direktör Çağdaş Atan "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor" diyerek veda etti. Atan'ın sezon sonuna kadar olan tüm parasını aldığı belirtildi.

Konyaspor'un başına "Avrupa" sözü vererek gelen teknik direktör Çağdaş Atan, 9 lig maçında sıfır galibiyetle görevinden ayrıldı.

Konyaspor'da Çağdaş Atan'ın görevine son verildi: Yerine gelecek isim de belli olduÇağdaş Atan'ın görevine son verildi: Yerine gelecek isim de belli oldu

Atan yönetimindeki Konyaspor, 5 beraberlik alırken 4 maçı kaybetti. Yönetim dün yaptığı görüşmeyle sözleşmesini feshetti.

AYKUT KOCAMAN'I HATIRLATTI

Çağdaş Atan, ayrılığı sonrası veda açıklaması yaparken eski teknik direktör Aykut Kocaman'ın "Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef" sözünü tekrarladı ve şu ifadeleri kullandı:
"Başkanımız Sayın Ömer Atiker ve Yönetim Kurulu’na, oyuncularımıza, özellikle tüm personelimize ve beni harika karşılayıp her zaman destek olan Nalçacılılar Taraftar Grubu’na çok teşekkür ederim.”

PARASININ TAMAMINI ALDI

Çağdaş Atan'ın Konyaspor'dan sezon sonuna kadar olan tüm parasını aldığı iddia edildi.
Konhaber'den İsmail Can Şef'in haberine göre; Çağdaş Atan ve ekibinin, sezon sonuna kadar olan tüm maaş ödemelerini kulüpten eksiksiz şekilde aldığı öğrenildi.
Haberde; Çağdaş Atan tarafından herhangi bir maaş indirimi ya da fedakarlık yapılmadığı da belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Dev holding Süper Lig ekibini satın aldı: Başa geçecek isim belli oldu
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
Spor
Serdal Adalı'dan istenen para ortaya çıktı
Serdal Adalı'dan istenen para ortaya çıktı
Futbolda şike soruşturmasında iddianame tamamlandı! O başkanlar sistemi böyle kurmuş
Futbolda şike soruşturmasında iddianame tamamlandı! O başkanlar sistemi böyle kurmuş
Fransızlar dayanamadı: Milli takımdan açıklama geldi
Fransızlar dayanamadı: Milli takımdan açıklama geldi