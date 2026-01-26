8 maçtır galibiyet göremeyen Çağdaş Atan'a flaş cevap: Muleka da çıkıp Guardiola dese!

Konyaspor'da 8 maçtır görev yapan ve henüz galibiyet göremeyen teknik direktör Çağdaş Atan'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonraki sözleri gündem oldu.

Atan'ın Muleka ile ilgili konuşması da sosyal medyayı salladı.

Tarihi tersten yazan Çağdaş Atan rekorunu kırdı "Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" dedi

Konyaspor'un hocası sol kanatta oynattığı futbolcularla ilgili şunları söyledi:

"Ben solda herkesi denedim, savunmada Uğurcan üst üste bir iki hata yaptıktan sonra hala Uğurcan'da ısrar ediyorum. Son iki maçın en iyi oyuncusu o, harika oynuyor ve büyük karakter koyuyor. Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Taraftarımız tribüne gelsin ve takımmı tribünden desteklesinler. Ben buradayım bu sorumluluğu üstlenirim. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Biraz daha oyuncuları destekleyici davranış bekliyoruz. Takımımız iyi takım, olacak.

Sosyal medyada eleştirileri görüyorum. Tribünlerde yokuz ama sosyal medyada çok fazla kötü yorum var. Ben Muleka'yı keyfimden sol kanat oynatmıyorum. Elimde Overmars var diye ben Muleka'yı oynatmıyorum."

"MULEKA DA GUARDIOLA DESE!"

Çağdaş Atan'ın özellikle Muleka ile ilgili sözleri sosyal medyada olay oldu.

Kayseri Anadolu Gazetesi'ne göre bir sosyal medya kullanıcısı Çağdaş Atan'a şu cevabı verdi:

"Muleka da çıkıp; Pep Guardiola ile çalışma şansım var da mı Çağdaş Atan ile çalışıyorum? dese!"