700 kilometre yol gelen genç kadın deplasmanda tek başına takımını destekledi
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor-Alanyaspor maçında konuk taraftarlara ayrılan bölümdeki tek taraftar dikkat çekti. Alanyaspor formasını giyen genç kadın tek başına takımını destekledi.

Türkiye Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'u konuk etti.
Soğuk ama güneşli bir havada oynanan maça takımlar şu 11'leriyle çıktı:
Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Can Arda Yılmaz, Kouagba, Erdem Dikbasan, Abdulsamet Kırım, Burak Topçu, Alptekin Çaylı, Harun Alpsoy, Gökhan Akkan, Arda Usluoğlu.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, Hagi, Janvier, Mounie, Meschack, İbrahim Kaya.

ALANYASPOR TRİBÜNÜNDE TEK BAŞINA

Karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan tribünde sadece 1 kişinin olması dikkat çekti.
Genç bir kadın, Alanya'dan 700 kilometre yol gelerek tribündeki yerini aldı.
Formasını giyen ve atkısını da alan kadın, Alanyaspor'a tek başına destek vermeye çalıştı.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

