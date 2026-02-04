700 kilometre yol gelen genç kadın deplasmanda tek başına takımını destekledi

Türkiye Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig temsilcisi Alanyaspor'u konuk etti.

Soğuk ama güneşli bir havada oynanan maça takımlar şu 11'leriyle çıktı:

Boluspor: Bartu Kulbilge, Devran Şenyurt, Can Arda Yılmaz, Kouagba, Erdem Dikbasan, Abdulsamet Kırım, Burak Topçu, Alptekin Çaylı, Harun Alpsoy, Gökhan Akkan, Arda Usluoğlu.

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, Viana, Hagi, Janvier, Mounie, Meschack, İbrahim Kaya.

ALANYASPOR TRİBÜNÜNDE TEK BAŞINA

Karşılaşmada konuk takım taraftarları için ayrılan tribünde sadece 1 kişinin olması dikkat çekti.

Genç bir kadın, Alanya'dan 700 kilometre yol gelerek tribündeki yerini aldı.

Formasını giyen ve atkısını da alan kadın, Alanyaspor'a tek başına destek vermeye çalıştı.