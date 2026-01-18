Tedesco Alanyaspor'a övgüler yağdırdı

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'yi 1 kişi eksik oynatan futbolcuyu açıkladı

ALANYASPOR'A ÖVGÜ

Alanyaspor'a övgüler yağdıran Tedesco, "Önemli olan maçları kazanmak. Bugünkü maç çok zor bir maçtı, çok zor. Alanya'ya karşı oynamak zor, iyi bir takım, iyi teknik direktör ve iyi çalıştırılmış bir takım. İnanılmaz, baskı yapması çok zor bir takım. 3-4-3'te gözü kapalı oynuyorlar. Bizler için kötü bir ilk yarıydı. Bazı şeyleri değiştirdik ve daha iyi oynadık." dedi.

''YİĞİT EFE FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ''

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yiğit Efe Demir'den bahseden Tedesco, "Biz ilk yarıda baskı yapamadık, ikinci yarıda önde baskı yaptık. Yiğit Efe'nin oyuna girmesi, dikine savunma yapma anlamında yardımcı oldu. Yiğit Efe'ye sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Yiğit Efe, Fenerbahçe'nin geleceği." ifadelerini kullandı.