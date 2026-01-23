5 hakemin daha kariyeri sona erdi: Bahis soruşturmasında yeni karar

Yayınlanma:
TFF Tahkim Kurulu, PFDK kararlarına itirazları değerlendirdi. Kararların onanmasıyla birlikte 5 hakemin daha kariyeri sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle 8'er ay hak mahrumiyeti cezası alan 5 hakemin itirazını reddetti.

TFF'nin açıklamasına göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen ve 8'er ay ceza verilen 5 hakemin karara itirazı incelendi.

5 HAKEMİN DAHA KARİYERİ SONA ERDİ

Tahkim Kurulu, toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı. Bahis eylemi nedeniyle daha önce 149 hakemin kariyeri sona ererken bugün, 2'si klasman yardımcı hakem, 3'ü üst klasman 5 ismin faal hakemliği bitti.

tff-gebaude-1585902801-35769.jpg

İTİRAZI REDDEDİLEN HAKEMLER

Üst Klasman Hakemi Melih Kurt, Üst Klasman Hakemi Furkan Aksuoğlu, Üst Klasman Hakemi Fevzi Erdem Akbaş, Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Gemici ve Klasman Yardımcı Hakemi Barış Sun

7 FUTBOLCUNUN DA İTİRAZI REDDEDİLDİ

Kurulun 45 gün ila 9 ay hak mahrumiyeti cezası alan 7 futbolcunun itirazlarını da reddettiği duyuruldu.

Kaynak:AA

Spor
