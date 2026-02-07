5 atıp Amedspor'u yerinden ettiler

Yayınlanma:
Hatayspor'a konuk olan Esenler Erokspor, 5-0 galip geldi. Esenler Erokspor bu galibiyetle Amedspor'u geçerek liderliğe oturdu.

TFF 1. Lig’in 24. haftasında Esenler Erokspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu’nda oynanan mücadelede konuk ekip sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Esenler Erokspor’a galibiyeti getiren golleri 13’te Onur Ulaş, 50 ve 59’da Mame Mor Faye, 53’te Kanga, 90+1’de ise Alper Karaman kaydetti.

49 yaşındaki Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası görevi49 yaşındaki Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası görevi

HATAYSPOR’A ÇİÇEK VERDİLER

Seremoni sonrasında Esenler Eroksporlu oyuncular, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü nedeniyle Atakaş Hataysporlu takıma çiçek verdi. Atakaş Hataysporlu oyuncular da depremin yıl dönümü nedeniyle sahaya 6 Şubat temalı formayla çıktı.

yazi-38.jpg

LİDERLİĞE KOLTUĞUNA OTURDULAR

Bu sonuçla birlikte 47 puana ulaşan Esenler Eroskspor, Amedspor ve Erzurumspor’u geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

