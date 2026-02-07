Eski FIFA Hakemi ve Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Brand & Sport Summit 2026’da düzenlenen “Milliyet ile Futbol Gündemi” oturumuna katıldı.

2026 DÜNYA KUPASI’NDA YÖNETİCİ OLACAK

Burada bir konuşma yapan Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev yapacağını duyurdu. Kararın sahneye çıkmadan önce gelen bir telefonla iletildiğini belirten Cüneyt Çakır şu ifadeleri kullandı:

Bugün bana bir telefon geldi. Dünya Kupası'nda yönetici olarak görevlendirildiğimi söylediler. Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hayallerimden biri buydu. Bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. İlk defa bir Türk büyük organizasyonda yöneticilik yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

1994-2022 yılları arasında hakemlik yapan Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali ve 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

EURO 2012, 2016 ve 2020’de toplamda 9 maç yöneten Cüneyt Çakır toplam 9 maç yöneterek bu turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakemlerden biri oldu. 49 yaşındaki Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapyor.