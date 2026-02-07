49 yaşındaki Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası görevi

49 yaşındaki Cüneyt Çakır'a Dünya Kupası görevi
Yayınlanma:
Brand & Sport Summit 2026'ya konuk olan Cüneyt Çakır, sahneye çıkmadan önce FIFA'dan gelen telefonu açıkladı. Çakır, 2026 Dünya Kupası'nda yönetici olarak görev yapacağını duyurdu.

Eski FIFA Hakemi ve Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Cüneyt Çakır, Brand & Sport Summit 2026’da düzenlenen “Milliyet ile Futbol Gündemi” oturumuna katıldı.

TFF 2. Lig ekibi cezalı futbolcu oynatınca hükmen mağlup sayıldıTFF 2. Lig ekibi cezalı futbolcu oynatınca hükmen mağlup sayıldı

2026 DÜNYA KUPASI’NDA YÖNETİCİ OLACAK

Burada bir konuşma yapan Cüneyt Çakır, 2026 Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev yapacağını duyurdu. Kararın sahneye çıkmadan önce gelen bir telefonla iletildiğini belirten Cüneyt Çakır şu ifadeleri kullandı:

Bugün bana bir telefon geldi. Dünya Kupası'nda yönetici olarak görevlendirildiğimi söylediler. Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hayallerimden biri buydu. Bu hayalime kavuştuğum için çok mutluyum. İlk defa bir Türk büyük organizasyonda yöneticilik yapacak.

CÜNEYT ÇAKIR KİMDİR?

1994-2022 yılları arasında hakemlik yapan Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi finali, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finali ve 2 kez Dünya Kupası yarı finali yönetti.

EURO 2012, 2016 ve 2020’de toplamda 9 maç yöneten Cüneyt Çakır toplam 9 maç yöneterek bu turnuva tarihinde en çok maç yöneten hakemlerden biri oldu. 49 yaşındaki Cüneyt Çakır, Gürcistan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak görev yapyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Böbrek yetmezliğine neden oluyor: Sinsi sinsi ilerliyor
Böbrek yetmezliğine neden oluyor
Sinsi sinsi ilerliyor
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
“Tesla’yı yeneceğiz” dediler otoparkta çürüttüler
Selin can aldığı İzmir için kritik uyarı! Meteoroloji saat verdi
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet: Hepsi kontak kapattı
Hepsi kontak kapattı
Koca başkentte ne otomobil çalıştı ne motosiklet
Emlak vergileri 3 kat arttı: Tapuda işlemler kilitlendi
Emlak vergileri 3 kat arttı
Tapuda işlemler kilitlendi
Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Spor
Galatasaray'da yeni transferler için beklenen karar geldi
Galatasaray'da yeni transferler için beklenen karar geldi
Ana Cristina ve Hande Baladın ikilisi yıktı geçti
Ana Cristina ve Hande Baladın ikilisi yıktı geçti
Fenerbahçe'ye Kante müjdesi
Fenerbahçe'ye Kante müjdesi