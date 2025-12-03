5-0 yenilen kulübün başkanı herkese teşekkür ede ede istifa etti

Sakaryaspor'un kupada Gençlerbirliği'ne 5-0 yenilmesinden sonra kulüp başkanı Muhammet Kıratlı istifa etti. Kıratlı, herkese teşekkür ederek kararını açıkladı.

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Muhammet Kıratlı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sakaryaspor, son olarak Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ne kendi sahasında 5-0 yenilmişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıratlı, kulübe hizmet etmenin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu ve göreve geldiği günden bu yana takımın menfaati için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Gelinen noktada, kulübün önünde yeni bir enerjiye, daha yoğun mesai koyabilecek bir yönetim anlayışına ihtiyaç olduğunu gördüğünü aktaran Kıratlı, "Bu nedenle, Sakaryaspor’un önünü açmak ve camiamızın taze bir motivasyonla yoluna devam etmesine imkan sağlamak adına başkanlık görevimden ayrılıyorum" dedi.

HELALLİK İSTEDİ

Kıratlı, şu ifadeleri kullandı:

"Görev sürem boyunca her zaman desteklerini hissettiğim Sakarya Valimiz Sayın Rahmi Doğan’a AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Ali İhsan Yavuz’a, Türk-İş Genel Başkanımız Sayın Ergün Atalay’a, Sakarya Milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yusuf Alemdar’a, ilçe belediye başkanlarımıza, birbirinden kıymetli iş insanlarına, sponsor olan firmalarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine, yönetim kurulumuz ve gece gündüz demeden çalışan ekip arkadaşlarıma, kulübümüzde çalışan tüm emektarlarımıza, göreve geldiğim ilk günden itibaren desteğini esirgemeyen yeşil siyah sevdalısı taraftarlARımıza teşekkür eder, tüm camiamızdan hakkını helal etmesini rica ederim. Sakaryaspor, her zaman kalbimin en özel yerinde olacaktır."

