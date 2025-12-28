4 gollü maçta kazanan Keçiörengücü

1. Lig'de Keçiörengücü, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 3-1 yendi.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Aktepe
Hakemler: Berkay Erdemir, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Ali Vardar
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 84 Hakan Bilgiç), Wellington, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 90+1 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Ezeh (Dk. 84 Süleyman Luş), Fernandes (Dk. 74 Halil Can Ayan), Roshi (Dk. 90+1 Haqi Osman), Diouf

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Burak Öksüz, Glumac, Ali Turap Bülbül (Dk. 66 Emre Kaplan), Serkan Göksu (Dk. 46 Hoti), Dokanovic, Bardhi (Dk. 84 Atalay Babacan), Talha Bartu Özdemir (Dk. 46 Barış Ekincier), Benny, Batuhan Çelik (Dk. 66 Kosoko),
Goller: Dk. 22 Fernandes, Dk. 45 Wellington, Dk. 60 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 76 Hoti (Eminevim Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ali Dere, Dk. 37 İbrahim Akdağ, Dk. 72 Diouf (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 56 Ali Turap Bülbül (Eminevim Ümraniyespor)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

