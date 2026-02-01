3. Lig'in 112 yıllık kulübü 1 haftada kabusu yaşadı

3. Lig'in 112 yıllık kulübü 1 haftada kabusu yaşadı
Yayınlanma:
3. Lig ekiplerinden Altay, FIFA'dan gelen puan silme cezası, Yusuf Şimşek'in istifası ve Eskişehirspor mağlubiyetiyle sarsıldı

TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta deplasmanda zirve takipçisi Eskişehirspor’a 2-1 mağlup olan Altay, üst üste krizler yaşadığı kabus gibi bir haftayı geride bıraktı.

FIFA'DAN CEZA GELDİ

Bir önceki maçında evinde Denizli İdmanyurdu’nu 1-0 yenerek 21 puana ulaşan siyah-beyazlılar, geçen perşembe günü FIFA’dan 6 puan silme cezası alarak ilk şokunu yaşadı. Eski Polonyalı kalecisi Adam Stachowiak’a olan 600 bin Euro borcu nedeniyle 6 puanı resmen silinince puanı 15’e düşürülen siyah-beyazlılar, cuma günü ise teknik direktör Yusuf Şimşek’in istifasıyla sarsıldı.

altay-spor-kulubu-2024-2025-se-1724435845-tx-ng53.webp

SON DAKİKADA GELEN GOLLE YIKILDILAR

Art arda yaşadığı iki büyük sarsıntının ardından ligin en zor deplasmanlarından biri olan Eskişehirspor deplasmanında 39 yaşındaki yeni teknik patronu Mehmet Can Karagöz önderliğinde sahaya çıkan siyah-beyazlılar, başa baş geçen mücadeleye rağmen son dakika golüyle sahadan eli boş ayrılmanın üzüntüsünü yaşadı. Maçın ikinci yarısında rakibi 10 kişi kaldıktan sonra 1-0 geriye düşen İzmir temsilcisi, Ceyhun’la skora denge getirmesine rağmen 90’ıncı dakikada penaltıdan yediği golle adeta yıkıldı.

TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılarTFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar

KÜME DÜŞME HATTINA GERİLEDİLER

Altay, Eskişehirspor deplasmanında aldığı 2-1’lik yenilgiyle düşme hattına girdi. Bu müsabaka öncesi 15 puanla 11’inci sırada yer alan siyah-beyazlılar, averajla altında yer alan Bornova 1877’nin 18, Eskişehir Anadolu Spor’un 16 puana ulaşmasıyla 13’üncü basamağa geriledi. Altay şubat ayının ilk yarısında sıradaki FIFA dosyalarını çözemezse küme düşürülme ve -12 puan silme cezalarıyla karşı karşıya kalacak. İzmir ekibi eski yabancı oyuncuları William De Amorim, Serge Aka ve Leandro Kappel ile uzlaşma zemini arıyor.

Kaynak:DHA

Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Amedspor maçından sonraki skandalı örnek gösterdi: Ali Koç haklı mı çıktı?
Milli takımda bahis depremi: TFF 4 ismin kalemini kırdı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
Ülker açıkladı: Beşiktaş 99 milyon dolara 3 gemi aldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
49 yıllık Atatürk Lisesi yıkıldı
Konut fiyat artışında 3 il megakentleri yıktı geçti
Neden günde bir elma? Bunun için çok geçerli nedenler var!
Sivas Türkiye birincisi oldu
Sivas Türkiye birincisi oldu
Modada altın çağı başlıyor! 2026’da tuttuğunuz altın olsun... Parlama sırası sizde
Kar yağışını bilen isim tüm tahminleri değiştiren olayı açıkladı: Meteoroloji öyle bir harita paylaştı ki...
SGK ve vergi borçlarıyla boğulan esnaf yapılandırma bekliyor! Ne zaman çıkacak?
Spor
Bir anda Fenerbahçe'nin transfer planlarını bozan telefonu açıkladı
Bir anda Fenerbahçe'nin transfer planlarını bozan telefonu açıkladı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Fenerbahçe maçı tehlikede: Muçi alarmı
Fenerbahçe maçı tehlikede: Muçi alarmı