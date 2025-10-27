2 polis hakkında futbol soruşturması
Yayınlanma:
Denizli'de futbolcular arasındaki kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polise idari soruşturma açıldı.
Denizli'de amatör maçta futbolcular arasında çıkan kavgaya biber gazıyla müdahale eden 2 polis hakkında idari soruşturma başlatıldı.
TFF bahis oynayan hakemlerin ismini açıklayacak
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 26 Ekim'de Aktepe Mahallesi'ndeki Akvadi Stadyumu'nda Gökbörügücü Spor ile Pamukkale Spor takımları arasında oynanan 1. Amatör Küme maçı sonrası futbolcular arasında kavga olayının yaşandığı bildirildi.
Bahis skandalı sonrası TFF'ye sürpriz çağrı: Küme düşme kaldırılsın
Olaya müdahale eden polis ekibiyle ilgili basın ve çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yapılması üzerine görevli polis memurlarının müdahale şekline ilişkin idari soruşturma başlatıldığı duyuruldu.