2 maçta 6 gol yiyerek sıfır çekti yine de "Futbolcularımdan memnunum, hedef şampiyonluk" dedi

TFF 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Pendikspor, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.

Kendi sahasında oynadığı Erokspor ve Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Pendikspor, ardından deplasmanda Bandırmaspor'a 4-1 yenildi.

Erzurum Pendik'i yendi Amedspor'u geçti

Pendikspor, dün de kendi sahasında Erzurum FK'yı 2-1 yenildi.

Ligde 38 puanla 4. sıraya kadar inen Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar yine de iddialı konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

Uğur Uçar, Erzurum'a yenilmelerine rağmen futbolcularının istek ve arzularından memnun olduğunu söyledi.

Pendikspor'un geleceğini düşünerek hareket ettiklerini ileri süren Uğur Uçar, "Play off potasından çıkmamamız gerekiyor. Hep play off içinde bulunacağız ve şampiyonluğu kovalayacağız. Herkes bundan emin olsun" ifadelerini kullandı.