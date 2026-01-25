2 maçta 6 gol yiyerek sıfır çekti yine de "Futbolcularımdan memnunum, hedef şampiyonluk" dedi

TFF 1. Lig'de son 4 maçı kazanamayan Pendikspor, son 2 maçta ise 6 gol yiyerek yenildi. Teknik direktör Uğur Uçar, yine de şampiyonluktan bahsetti.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Pendikspor, 4 maçtır galibiyete hasret kaldı.
Kendi sahasında oynadığı Erokspor ve Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Pendikspor, ardından deplasmanda Bandırmaspor'a 4-1 yenildi.

Pendikspor, dün de kendi sahasında Erzurum FK'yı 2-1 yenildi.
Ligde 38 puanla 4. sıraya kadar inen Pendikspor'un teknik direktörü Uğur Uçar yine de iddialı konuştu.

"ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

Uğur Uçar, Erzurum'a yenilmelerine rağmen futbolcularının istek ve arzularından memnun olduğunu söyledi.
Pendikspor'un geleceğini düşünerek hareket ettiklerini ileri süren Uğur Uçar, "Play off potasından çıkmamamız gerekiyor. Hep play off içinde bulunacağız ve şampiyonluğu kovalayacağız. Herkes bundan emin olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

