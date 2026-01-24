2. Lig'in 72 yıllık kulübü maça çıkmaya yalvar yakar ikna etti

Menemen FK'ya konuk olacak Adanaspor'da durum netleşti. Son ana kadar yapılan görüşmeler neticesinde turuncu-beyazlılar maça çıkmaya karar verdi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Adanaspor, mali ve idari yönden çok zor günler geçiriyor. Ödemeleri yapmadığı gerekçesiyle teknik ekip ve futbolcularını bir bir kaybeden turuncu-beyazlıların küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ligin 20. haftasında Menemen FK deplasmanına çıkması gereken Adanaspor’un maça gidip gidemeyeceği uzun süre belirsizliğini korudu.

SAHAYA ÇIKMA KARARI SON ANDA VERİLDİ

Son ana kadar yapılan görüşmeler neticesinde maça çıkma kararı verildi. Antrenör Savaş Bahadır yönetiminde yerini alacak Adanaspor’da genç futbolcuların oldukça moralsiz olduğu vurgulandı.

MAÇ NE ZAMAN?

Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanacak olan Menemen FK – Adanaspor mücadelesi saat 15.00’te başlayacak. Maçı, Berat Can Taşkesen yönetecek.

PUAN DURUMU

35 puan toplayan Menemen FK, 5. sırada yer alıyor. 4 puandaki Adanaspor ise 17. sırada bulunuyor.

