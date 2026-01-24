2. Lig ekibi zar zor gittiği deplasmanda fark yedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 20. haftasında Menemen FK deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan maçta 3-0 galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte 38 puana ulaşan Menemen FK, haftayı play-off barajında tamamlamayı garantiledi. Sadece 4 puanı bulunan Adanaspor ise küme düşme hattında yer alıyor.

2. Lig'in 72 yıllık kulübü maça çıkmaya yalvar yakar ikna etti

DEPLASMANA GİTMEYE SON ANDA KARAR VERDİLER

Mali ve idari anlamda oldukça zor günler geçiren Adanaspor, futbolcularını ve teknik ekibini bir bir kaybetti. Elinde sadece altyapıdan yetişen genç futbolcular bulunan Adanaspor’un deplasmana çıkıp çıkmayacağı belli değildi.

Turuncu-beyazlılar, hafta boyunca süren görüşmelerin ardından deplasmana çıkmaya karar vermiş ve maçtan saatler önce yola çıkmıştı.