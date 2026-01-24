2. Lig ekibi zar zor gittiği deplasmanda fark yedi

2. Lig ekibi zar zor gittiği deplasmanda fark yedi
Yayınlanma:
Deplasmana gitmeye son anda karar veren Adanaspor, Menemen FK'ya 3-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 20. haftasında Menemen FK deplasmanda Adanaspor ile karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, Menemen İlçe Stadyumu’nda oynanan maçta 3-0 galip gelmeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte 38 puana ulaşan Menemen FK, haftayı play-off barajında tamamlamayı garantiledi. Sadece 4 puanı bulunan Adanaspor ise küme düşme hattında yer alıyor.

2. Lig'in 72 yıllık kulübü maça çıkmaya yalvar yakar ikna etti2. Lig'in 72 yıllık kulübü maça çıkmaya yalvar yakar ikna etti

DEPLASMANA GİTMEYE SON ANDA KARAR VERDİLER

Mali ve idari anlamda oldukça zor günler geçiren Adanaspor, futbolcularını ve teknik ekibini bir bir kaybetti. Elinde sadece altyapıdan yetişen genç futbolcular bulunan Adanaspor’un deplasmana çıkıp çıkmayacağı belli değildi.

Turuncu-beyazlılar, hafta boyunca süren görüşmelerin ardından deplasmana çıkmaya karar vermiş ve maçtan saatler önce yola çıkmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil
Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil
Amedspor'a kötü haber
Amedspor'a kötü haber
Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu
Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu