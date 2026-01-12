Brezilya futbolunun yeni yıldız adaylarından Eduardo Conceiçao, Sao Paulo Gençler Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Henüz 16 yaşında olan golcü oyuncu, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

Brezilya ekibinin Conceiçao ile imzaladığı sözleşmenin detayları da futbol tarihine geçti.

İŞTE TARİHE GEÇEN İMZA

Sözleşme Aralık 2029’a kadar geçerli olacak.

Avrupa’dan birçok kulübün radarında olan genç oyuncu, ülkesinde kalmayı tercih etti.

Palmeiras, oyuncunun takımda kalmasını sağlamak için 100 milyon euro serbest kalma bedeli belirledi.

İMZAYI ATTI! DUYGUSAL MESAJ VERDİ

İmza töreninde duygularını paylaşan genç forvet dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

İlk profesyonel sözleşmemi imzaladığım için, Palmeiras’ın bana değer verdiğini görmekten dolayı son derece minnettarım.

Başkanımız Leila’nın da orada olmasıyla özel bir an oldu.

Geriye baktığımda sadece futbolcu olmayı hayal eden bir çocuk görüyorum, her çabam karşılığını veriyor.

2 MAÇTA 4 ASİST 2 GOL

Sao Paulo Gençler Kupası’nda 2 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.

Toplamda 6 gole katkı sağlayarak turnuvanın yıldızı oldu.

Palmeiras’ın bu hamlesi, Eduardo Conceiçao’nun gelecekte Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen imzaladığı 100 milyon euroluk serbest kalma bedelli sözleşme de futbol tarihine geçti.