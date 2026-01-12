16 yaşında 2030'a kadar imza attı: Ayrılmak isterse 100 milyon euro ödeyecek

16 yaşında 2030'a kadar imza attı: Ayrılmak isterse 100 milyon euro ödeyecek
Yayınlanma:
Futbol tarihine geçen imzalar atıldı. Palmeiras, 16 yaşındaki Eduardo Conceiçao’ya 100 milyon euro serbest kalma bedeli koydu. Sözleşme 2030 yılında sona erecek.

Brezilya futbolunun yeni yıldız adaylarından Eduardo Conceiçao, Sao Paulo Gençler Kupası’ndaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Henüz 16 yaşında olan golcü oyuncu, Palmeiras ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.
Brezilya ekibinin Conceiçao ile imzaladığı sözleşmenin detayları da futbol tarihine geçti.

İŞTE TARİHE GEÇEN İMZA

  • Sözleşme Aralık 2029’a kadar geçerli olacak.
  • Avrupa’dan birçok kulübün radarında olan genç oyuncu, ülkesinde kalmayı tercih etti.
  • Palmeiras, oyuncunun takımda kalmasını sağlamak için 100 milyon euro serbest kalma bedeli belirledi.

imza.webp

İMZAYI ATTI! DUYGUSAL MESAJ VERDİ

İmza töreninde duygularını paylaşan genç forvet dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

  • İlk profesyonel sözleşmemi imzaladığım için, Palmeiras’ın bana değer verdiğini görmekten dolayı son derece minnettarım.
  • Başkanımız Leila’nın da orada olmasıyla özel bir an oldu.
  • Geriye baktığımda sadece futbolcu olmayı hayal eden bir çocuk görüyorum, her çabam karşılığını veriyor.

2 MAÇTA 4 ASİST 2 GOL

  • Sao Paulo Gençler Kupası’nda 2 maçta 2 gol ve 4 asist yaptı.
  • Toplamda 6 gole katkı sağlayarak turnuvanın yıldızı oldu.

Palmeiras’ın bu hamlesi, Eduardo Conceiçao’nun gelecekte Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen imzaladığı 100 milyon euroluk serbest kalma bedelli sözleşme de futbol tarihine geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Spor
Süper Kupa maçı sonrası hayatını kaybetti: Deniz polisi buldu
Süper Kupa maçı sonrası hayatını kaybetti: Deniz polisi buldu
Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı
Galatasaray'daki krizin kaynağı ortaya çıktı
TRT müjdeyi verdi: Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki hangi maçlarını canlı yayınlayacağı belli oldu
TRT müjdeyi verdi: Takımlarımızın Avrupa kupalarındaki hangi maçlarını canlı yayınlayacağı belli oldu