14 yaşında dünya şampiyonu oldu "Hedefim olimpiyat" dedi
Okçulukta dünya şampiyonu olan 14 yaşındaki Zehranur Adaş, "Fransa'da şampiyonluk kazandım ama bu benim için bir başlangıç diyebilirim. Bundan sonrası için milli takım şu an benim en üst seviyedeki hedefim" dedi.

Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Dünya Okçuluk Kapalı Salon Yarışması'nda kendi kategorisinde birinci olan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Zehranur Adaş, bundan sonra ilk hedefinin milli takıma seçilerek Türk bayrağını en tepeye taşımak olduğunu söyledi.

Dünya Okçuluk Kapalı Salon Yarışması'nda 15 yaş altı kategorisini birincilikle tamamlayan Zehranur, "Fransa'da şampiyonluk kazandım ama bu benim için bir başlangıç diyebilirim. Bundan sonrası için milli takım zaten şu an benim en üst seviyedeki hedefim. Milli takıma girdikten sonra artık daha iyiye, daha ileriye, daha yükseğe ulaşmayı hedefliyorum. Olimpiyatlar için hazırlanmak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

METE GAZOZ'U ÖRNEK ALIYOR

Zehranur, şöyle devam etti:

"Dünya şampiyonluğu çok büyük bir başarı, şampiyonluktan sonra bana gelip nasıl bu başarıyı elde ettiğimi, nasıl çalıştığımı, nasıl başardığımı soranlar oldu. Genel olarak herkes çok gurur duyduğunu söyledi. Yani aslında 'zor bir şey, zor değil mi' diye soranlar oldu. Ben okçuluğu herkesin yapmasını istiyorum. Bu sporun yayılmasında bir figür olmayı elbette ben de isterim.
Mete Gazoz'u örnek alıyorum. Onun kazandığı başarılar tıpkı benim gibi gelecek nesillere örnek. Türk okçuluğunda son yıllarda pek çok önemli isim dünyada adını duyurmayı başardı. Yine pek çok kişinin söyleyebileceği gibi ben de Mete Gazoz'u örnek alıyorum kendime. Yani onun gibi olimpiyatlarda bir şampiyonluk istiyorum ve bayrağımızı dalgalandırmak, başarılı bir sporcu olmak istiyorum."

Kaynak:AA

