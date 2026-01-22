114 yıllık kulüp çileden çıktı: Bu çirkinliği ne sineye çekeriz ne de unuturuz

114 yıllık Karşıyaka Kulübü'nü Manisa'da yaşanan olaylar çileden çıkardı. Yapılan açıklamada "Küfür edilen, yöneticilere saldırılan, kadın sporcuların sahada güvende olmadığı bir ortamda oynanan hiçbir maç meşru değildir" denildi.

Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda zirve yarışındaki rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan Karşıyaka'da voleybol şube yönetimi yaşanan olaylar nedeniyle açıklama yaptı.

Açıklamada, "Karşılaşmada yaşananlar spor müsabakası değil, tam anlamıyla bir rezalettir" diyen yeşil-kırmızılı yönetim, "Maç boyunca anons sisteminden edilen küfürler, tribünlerden yükselen sistematik hakaretler ve kulübümüz yöneticilerine yönelik sözlü ve fiili saldırılar, kontrolsüzlük değil; açık bir organizasyon ve sorumluluk zafiyetidir. Bu yaşananlar ne tesadüftür ne de maç tansiyonu ile açıklanabilir" denildi.

"HİÇBİR MAÇ MEŞRU DEĞİLDİR"

Açıklamanın devamı şöyle:
"Küfür edilen, yöneticilere saldırılan, kadın sporcuların sahada güvende olmadığı bir ortamda oynanan hiçbir maç meşru değildir. Özellikle bir kadın voleybol müsabakasında bu seviyesizliğin yaşanması, sadece rakip kulübün değil, salon güvenliğinden, organizasyondan ve anonslardan sorumlu herkesin ağır bir şekilde sınıfta kaldığının göstergesidir. Bu durum Türk voleybolu adına utançtır. Biz bu çirkinliği ne sineye çekeriz ne normalleştiririz ne de 'Olmuş bitmiş' diyerek unuturuz. Karşıyaka Spor Kulübü; küfürle, tehditle, saldırıyla sindirilecek bir camia değildir. Bu tür hadsizliklere asla boyun eğmeyiz. Başta Türkiye Voleybol Federasyonu olmak üzere tüm yetkili kurumları; derhal ve tavizsiz bir soruşturma başlatmaya çağırıyoruz. Aksi halde bu sessizlik, yaşananlara ortak olmak anlamına gelecektir. Buradan açıkça ilan ediyoruz: Bu olayların takipçisi olacağız. Sorumlular cezalandırılana kadar bu dosya kapanmayacaktır."
Karşılaşmaya Manisa İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Karşıyaka taraftarı alınmamıştı.

Kaynak:DHA

