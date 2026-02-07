Zeydan Karalar'dan ilk hamle! Göreve iade başvurusu geliyor

Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek’in sorularını yanıtlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 212 günün ardından evine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Karalar, “Elbette çok büyük bir mutluluk. Keşke bütün arkadaşlarımız tahliye olabilseydi. Ümidimiz, beklentimiz odur ki onları da çok yakın zamanda özgürlüklerine kavuşacaklar” dedi.

Cezaevindeki günlerini anlatan Karalar, sabahları kitap okuyarak ve gelen ziyaretçilerle ilgilenerek zaman geçirdiğini belirtti:

“Sabah erken uyanırım, zaten hanım benden şikâyet eder, genelde çok erken uyanırım. Uyanır uyanmaz 1 saat kitap okuyordum, sonra aşağı inip kahvaltı ediyorduk, yürüyoruz klasik olarak. Ziyaretçiler geliyor. Başta Genel Başkan olmak üzere MYK üyeleri ve milletvekilleri, arkadaşlarımız bizi hiç yalnız bırakmadılar. 5 ile 15 arası her gün ziyaretçim olurdu. 50 kişi olduğu zamanlar da oldu. Ben vaktin nasıl geçtiğini anlamadım.”

"ADANA'YA BÜYÜK ZAMAN KAYBETTİRİLDİ"

Adana’ya dönmenin kendisi için büyük anlam taşıdığını vurgulayan Karalar, “Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Yani 7 ayı aşkın bir süre Adana’ya çok büyük kaybettirdi. Esasında her zaman söylediğim gibi ceza Zeydan Karalar’a değil esasında. O ayda 3 kez buradan Silivri’ye gelen aileme, Adanalı kardeşlerime verildi” dedi.

"SÖZLERİM SLOGAN DEĞİLDİ, SLOGAN OLDU"

Tutukluluğuyla ilgili en çok duyulan ifadesine de değinen Karalar şunları söyledi:

“‘Benim Silivri’de ne işim var’ bir slogan değil. Aslında yapılan muameleye karşı bir haksızlığa karşı bir haykırış. Ben Adanalıyım. Suç isnadı Adana’da olduğu iddia ediliyor. Suçu atan şahısla benim Aziz İhsan Aktaş’la ortaklığım yok. Yani ben Adanalıyım, Silivri’de ne işim var dedim. Slogan oldu.”

"AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇLAMASI YAPILAN O İKİ BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDE"

Görevine iade süreci hakkında da konuşan Karalar, henüz resmi başvuruda bulunmadığını ancak kısa sürede yapacaklarını açıkladı.

Karalar, aynı suçlamalar isnat edilen iki belediye başkanının görevde olduğunu dile getirdi:

"Başvurunuz olmadı daha ama tabii ki olacak başvurumuz. Beklentimiz göreve iade . Orada onlarca belediye başkanının yanında 4 kent belediye başkanı var. Birisinin, tefrik edilip gönderiyor. Gerçi o şu anda görevde değil ama aynı suçlamayla, maruz kalan iki belediye başkanı görevde.

Ama Zeydan Karalar tutuklu burada. Anlatabiliyor muyum? Yani ben onları da tutuklayın falan elbette demiyorum.

Hani biz öteden beri tutuklanmadan çekinmeyen, böyle oradan yani yasal olarak hesap vermeden çekinmeyen insanlarız. Biz tutuksuz yargılanmayı savunuyoruz.

Varsa esas sonuçta bulacakları bir şey hani o zaman gereğini yapsınlar ama hani bir, insanın olmayan bir ifadesiyle insanları alıp görevinden uzaklaştırmak, özgürlüklerini uzaklaştırmaya biz karşı çıktık.

Netice itibarıyla iki belediye başkanı aynı suçla suçlanan iki belediye başkanı görevde olacak. Zeydan Karalar tutuklu olacak, görevinde olmayacak. Bu bir haksızlık yani. Bu haksızlığı dile getirmek için söyledik onu. Yoksa onları da tutuklayın getirin falan demiyoruz yani."

Karalar, akşam saatlerinde yapılacak büyük buluşmaya ilişkin ise şunları söyledi: