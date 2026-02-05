Sağ kolundan Çerçioğlu'nu yakacak sözler! Aziz İhsan Aktaş itirafları geldi

Savcılığın suç örgütü lideri olarak tanımladığı Aziz İhsan Aktaş’ın, AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bağlantılı ihaleleri tartışma yaratmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Çerçioğlu'nun Aktaş’a bir anketin parasını ödettiğini öne sürmüştü.

Halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, Halk TV’de Aktaş’ın ortağı Baki Nugay’ın ifadeleri üzerine dönemin Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim Gürdal’a ulaştığını açıkladı.

AKTAŞ'IN ORTAĞININ İFADESİNİ DOĞRULADI, İFADESİ BİLE ALINMADI

Saymaz’a konuşan İbrahim Gürdal, Nugay’ın ifadelerini doğruladı. Gürdal, Nugay’ın kendisine Çerçioğlu’nun talimatıyla para istediğini söylediğini aktardı. Nogay ise ifadesinin bugüne kadar alınmadığını belirterek, bunun Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesiyle ilgili olabileceğini öne sürdü. Gürdal, "İfadem alınmadı, Özlem Çerçioğlu’nun partiyi değiştirmesinden kaynaklı olabilir" dedi.

Gürdal, Saymaz’a şu açıklamayı yaptı:

“Beni aradı, dedi ki: ‘Doğrudur. Baki Nogay’ın şirketi Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden çevre ihaleleri aldı.’ Bunların Aydın’dan yeterince ve çok para kazandığını düşünen Özlem Çerçioğlu, İbrahim Gürdal’a talimat vererek ‘Bunlar da Aydın 1923 Derneği’ne bağışta bulunsunlar’ demiş. Çerçioğlu’nun talimatı üzerine ben de Nogay’ı davet ettim. Onlar da Aydın 1923 Derneği’ne üç ayrı etapta bağışta bulundu. Bu bağışın karşılığında Aydınspor stadına Nogay’ın temizlik şirketinin bir reklamı asıldı. Kendisine sordum: ‘Bunu siz kendi inisiyatifinizle mi yaptınız?’ ‘Hayır, başkan talimat verdi. Ben de gittim, ricacı oldum’ yanıtını verdi.”

"BAŞKAN HANIMIN TALEBİ OLMADAN BU OLMAZ"

Saymaz, Gürdal’a tabela reklamını kimin istediğini de sorduğunu belirtti. Gürdal önce bu isteğin kendilerinden geldiğini söylese de, daha sonra şöyle dedi:

“Tabii, başkan hanımın talebiyle. Başkan hanımın talebi olmadan bu olmaz.”

Gürdal, “Bunun karşılığında bağış makbuzu kestik” diyerek, Çerçioğlu’nun şu ifadeleri kullandığını iddia etti:

“Bu adamlar Aydın’dan para kazanıyor, bir tabela reklam versinler. Aydınspor’a katkıları olsun.”

ANKET PARASI! "BU AYDA TEMİZLİK ŞİRKETİ ÇEKSİN"

İsmail Saymaz, Özgür Özel’in gündeme getirdiği anket meselesine dair Gürdal’ın anlattıklarını da paylaştı:

“Gürdal, ‘Belediye olarak her ay bu araştırma şirketine kentten memnuniyet anketleri yaptırıyorduk’ dedi. Bir ayda Özlem Çerçioğlu demiş ki: ‘Bu ay da bunun masrafını temizlik şirketi çeksin, belediyenin bütçesinden para çıkmasın.’”

Gürdal sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu araştırma şirketini çağırdık. Biz 6 ayda bir memnuniyet anketi yaparız. Seçim için değildir. Mesela temizlik hizmetlerinden ya da park bahçelerden memnun musunuz gibi sorular içeren bir anket bu. Yapacağımız anketi yasal yollardan yapıyoruz. Bu kez belediyeden para çıkmasın dedik, firmanın kendisi yaptırsın istedik. Hem kendi ölçümünü de yapsın istedik.”

Saymaz’ın “Bu da mı başkanın talebiyle oldu?” sorusuna Gürdal, şu yanıtı verdi:

“Evet, o da başkanın talebiyle oldu. Bütçeden para çıkmasın, firma kendisi yapsın talimatı verildi.”

"SİYASİ GEÇİŞTEN DOLAYI İFADEM ALINMAMIŞ OLABİLİR"

Saymaz, Gürdal’a ifadesinin alınıp alınmadığını da sordu. Gürdal, şu açıklamayı yaptı:

“Hayır, alınmadı. Bu konuda ifademiz alınmadı. Bir geçişten de olabilir. Yani Özlem Çerçioğlu’nun partiyi değiştirmesinden kaynaklı olabilir.”

SAYMAZ: BAHÇETEPE'NİN SUÇU NE

Saymaz, yargı sürecinin tarafsız işlemediğini öne sürerek şunları söyledi:

“Burada ifade almayıp diğerini sabah baskınıyla almak çelişki değil mi? Diğeri sabah baskınıyla alınıyorsa, Özlem Hanım’a da bir nebze, yani ifadesi alınsaydı. Zaten İbrahim Gürdal da, İbrahim Gürel bile açık açık söylüyor. Diyor ki: ‘Her hâlde ifademiz alınmadı ama bunun nedeni Özlem Hanım’ın AK Parti’ye geçmiş olması olabilir.’ Zaten başka bir neden de yok anladığımız kadarıyla. Özlem Hanım da bence bu nedenle geçti. Yani kendisine dokunulmasın, bir himaye olsun diye geçti. Ve görünen o ki, amacına da ulaşmış oldu.”

NUGAY NE DEMİŞTİ?

