Zeydan Karalar'a tutuklama, Özlem Çerçioğlu'na dokunulmazlık: Aynı itiraf, iki ayrı muamele

Özel haber

Yerel seçimler ardından CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda Aziz İhsan Aktaş’ın ortağı Baki Nugay’ın ifadeleri doğrultusunda Adana Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Zeydan Karalar tutuklanmıştı.

Ancak ismin Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ilgili verdiği ifadeler dosyaya girmesine rağmen işlem yapılmadı.

Soruşturma dosyasına giren ifade tutanağında Baki Nugay, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden ihaleler aldığını ancak hak edişlerini alabilmek için kendisine "şartlar" koşulduğunu iddia etti.

Nugay, ifadesinde ödeme sistemini ve Özlem Çerçioğlu’nun talimatını şöyle anlattı:

"İşi aldıktan sonra bana ve yetkililerimize hak edişlerinizi zamanında almak istiyorsanız istediğimiz ödemeleri yapacaksınız dendi. İ.G, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Aydınspor 1923 derneğine ve başkan için anket araştırması yapan Bupar anket firmasına para yatırmamız gerektiğini söyledi. Ben de taleplerini karşılamazsak ödemelerimizin geciktirileceğini bildiğim için talebi kabul etmek zorunda kaldım."

Nugay, ifadede yapılan ödemelerin tutarlarını da savcılığa verdi. Tutanaklara göre, belediye işini yapan firma, belediye başkanının siyasi anketlerini yapan şirketi finanse etti.

Tutanakta ödeme dökümü şöyle sıralandı:

* Aydınspor 1923 Derneği: Farklı tarihlerde 3 defa toplamda 160.000 TL.

* Bupar Piyasa Araştırma Ltd. Şti.: 2 farklı tarihlerde toplam 177.000 TL.

Nugay ifadesi şunları iddia etti:

"Aydınspor 1923 derneğine farklı tarihlerde 3 defa toplamda 160.000 TL havale yaptım. Yine Bupar Piyasa Araştırma Limited Şirketi’ne 2 farklı tarihte toplam 177.000 TL’yi havale yaptım. Diğer ödemelerin bir kısmını ise Barka’yı devrettiğim Hamit ÜNAL’a şirket çalışanı Hakan TARAŞ’a ve Turan KESİK’in hesaplarına havale yaptım. Gönderilen paralar Tekin SÖNMEZ’e teslim edildi. Tekin SÖNMEZ tarafından Çevre Koruma Daire Başkanı İbrahim GÜRDAL’a bizzat elden teslim edilmiştir."

Nugay ödemeleri 10.10.2019, 16.01.2020 - 12.03.2020 ve 12.06.2020 tarihlerinde yaptığını da iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili yaptığı bir açıklamada bu konuya dikkat çekmiş ve "Anketin parasını yaptırmış ama faturasını Aziz İhsan Aktaş ödemiş. Bugün 'sosyal belediyecilik yapıyor' diye övdüğü Aydın'ın topuklayan efesi, Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesini görünce, ödediği fatura önüne konulunca eyvah... 'Ya AKP'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın'. Koşa koşa AKP'ye gitti." demişti.