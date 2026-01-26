AKP'ye geçen Çerçioğlu sınır tanımıyor: Muhtar ve personele 'Erdoğan mitingine gidin' baskısı

AKP'ye geçen Çerçioğlu sınır tanımıyor: Muhtar ve personele 'Erdoğan mitingine gidin' baskısı
Geçtiğimiz cumartesi günü Aydın'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı miting öncesi muhtarlara baskı yapıldığı, miting alanından selfie çekip göndermelerinin istendiği iddia edildi. Öte yandan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da belediye personelinin tüm izinlerini iptal ederek personel ailelerinin mitinge katılımını zorunlu tuttuğu öne sürüldü.

Geçtiğimiz cumartesi günü Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı miting, çarpıcı bir iddia ile gündeme geldi.

İddiaya göre, miting öncesi muhtarlara katılım baskısı yapıldı. AKP Bozdoğan İlçe Başkanı Hüseyin Çelebi'nin, muhtarlara WhatsApp üzerinden mesaj göndererek miting alanından selfie çekmelerini ve bu fotoğrafları muhtarlar grubunda paylaşmalarını istediği öne sürüldü.

Erdoğan'a Çerçioğlu sürprizi mitingde ortaya çıktı: Daha önce Kılıçdaroğlu'na açtırdığı yerleri bir daha açtırmışErdoğan'a Çerçioğlu sürprizi mitingde ortaya çıktı: Daha önce Kılıçdaroğlu'na açtırdığı yerleri bir daha açtırmış

"ÇERÇİOĞLU PERSONELİN TÜM İZİNLERİNİ İPTAL ETTİ"

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatcı, AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun da belediye personeline ‘baskı’ yaptığını belirtti.

Saatcı, Çerçioğlu'nun personelin tüm izinlerini kaldırdığını, personelin ve ailelerinin mitinge katılımını zorunlu tuttuğunu söyledi.

Saatcı'nın açıklaması şu şekilde:

“24 Ocak Cumartesi günü AKP Aydın’da gerçekleştirilen mitingin arka planı bir kez daha ortaya çıktı. Sarayın himayesine giren AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, bürokratları ve bazı çalışanları aracılığıyla personelin tüm izinlerini kaldırmış, personellerin ve ailelerinin mitinge katılımını zorunlu tutmuştur.

İlçelerden gelen personel ve ailelerinden hem yolculuk sırasında hem de miting alanlarından fotoğraflar istenmiştir.

Asıl vahim olan, personele yaptığı baskı yetmezmiş gibi mahalle sakinlerimizin iradeleriyle seçilmiş muhtarlarımıza da aynı baskının yapılmış olmasıdır. Mahalle muhtarlarımıza miting alanında fotoğraf çekilme zorunlu tutulmuş, hatta bu konu bazı kanallar aracılığıyla muhtarlarımıza ve bizlere iletilmiştir. Muhtarlarımıza yapılan bu antidemokratik baskıyı ve zorbalığı kınıyor, tüm muhtarlarımızın yanında olduğumuzu belirtiyoruz.

Tüm bu zorlama ve baskılara rağmen mitingin zayıf geçmesi, suratlarının asılması ise gerçekleri bir kez daha ortaya koymaktadır. İstediğiniz kadar kaçın. İstediğiniz kadar algıya, yalana sarılın. Sizleri bu milletin elinden kimse kurtarmayacak.”

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

