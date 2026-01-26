Erdoğan'a Çerçioğlu sürprizi mitingde ortaya çıktı: Daha önce Kılıçdaroğlu'na açtırdığı yerleri bir daha açtırmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın mitinginde dikkat çeken bir detaylar ortaya çıktı. CHP’den AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun, daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’na açtırdığı bazı yatırımları bu kez Erdoğan’a yeniden açtırdığı iddiası kentte ve sosyal medyada tartışma yarattı.

CHP'den yapılan transferin ardından miting ve toplu açılış törenine katılımdaki düşüş gözlerden kaçmadı.

ERDOĞAN'A ÇERÇİOĞLU SÜRPRİZİ MİTİNGDE ORTAYA ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın ziyaretinde düzenlenen miting ve toplu açılış törenine ilişkin katılım rakamları tartışma yarattı. Resmi verilere göre alanda yaklaşık 45 bin kişi bulunurken, önceki yıllara kıyasla yaşanan düşüş dikkat çekti.

Geçmiş organizasyonlara bakıldığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 yılındaki Aydın ziyaretinde yaklaşık 55 bin kişinin, 2024 yılında düzenlenen programda ise 52 bin kişinin meydanda yer aldığı biliniyor. Son mitingde açıklanan 45 bin kişilik katılım, önceki yıllara göre belirgin bir gerilemeye işaret etti.

Aydın Denge'nin haberine göre, bu üç organizasyonun ortak noktası ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, söz konusu mitinglerde herhangi bir organizasyon desteği sunmaması olarak öne çıktı. Katılımdaki düşüşün nedenleri arasında, yerel siyasi dengelerde yaşanan değişimlerin etkili olabileceği yorumları yapılıyor.

BABAYA DA 200 TL “HARÇLIK” VERDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Aydın’daki TOKİ teslim töreninde yaşanan bir diyalog da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Sahneye çıkan bir aileyle sohbet eden Erdoğan, önce baba ve çocuğuna elini öptürdü, ardından her ikisine de 200’er TL “harçlık” verdi.

Erdoğan'dan baba ve çocuğa 200 lira harçlık!

Erdoğan’ın “Hadi, hayırlı olsun” sözleri kameralara yansıdı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar “Avrupa’da bir siyasetçi halka 3 Euro 90 cent dağıtsa koltuğunda 24 saat kalamaz” şeklinde yorumlar yaptı.

DAHA ÖNCE KILIÇDAROĞLU'NA AÇTIRDIĞI YERLERİ BİR DAHA AÇTIRMIŞ

Yerel basında yer alan diğer bir iddiaya göre, geçen ağustos ayında CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, belediye tarafından daha önce yapılan bazı yatırımları yeniden açılışa sunduğu öne sürüldü.

Aydın Denge gazetesinin haberine göre Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemde hayata geçirdiği 8 ayrı yatırımın açılışını daha önce CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptırmış, aynı eserleri önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yeniden açtırmış oldu.

Bu durum, vatandaşlar arasında “Açılışlar neden tekrar yapıldı?” sorularını gündeme getirirken, sosyal medyada “Çerçioğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mı kandırdı?” şeklinde yorumlara yol açtı.