Erdoğan'dan baba ve çocuğa 200 lira harçlık!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde yaşanan bir an, sosyal medyada dikkat çekti.

TOKİ Aydın kura çekilişi – Canlı İzle

Erdoğan, Aydın’da düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni” kapsamında yurttaşlarla bir araya geldi. Tören sırasında konut teslimi için bazı aileler sahneye davet edildi.

ÇOCUĞA VE BABASINA HARÇLIK VERDİ

Kızıyla birlikte kürsüye çıkan bir vatandaşla sohbet eden Erdoğan’ın, önce küçük çocuğa ardından babasına 200 TL harçlık verdiği anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntü gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.