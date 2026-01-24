Erdoğan'dan baba ve çocuğa 200 lira harçlık!

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’daki toplu açılış töreninde, kürsüye çıkan bir vatandaşa ve kızına 200 TL harçlık verdi. Kameralara yansıyan o görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da katıldığı toplu açılış töreninde yaşanan bir an, sosyal medyada dikkat çekti.

Erdoğan, Aydın’da düzenlenen “Ev Sahibi Türkiye 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni” kapsamında yurttaşlarla bir araya geldi. Tören sırasında konut teslimi için bazı aileler sahneye davet edildi.

ÇOCUĞA VE BABASINA HARÇLIK VERDİ

Kızıyla birlikte kürsüye çıkan bir vatandaşla sohbet eden Erdoğan’ın, önce küçük çocuğa ardından babasına 200 TL harçlık verdiği anlar kameralara yansıdı. Söz konusu görüntü gündem olurken, görüntüler sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

