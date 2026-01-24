Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayını

Aydın’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13:30’da gerçekleştirilecek.

TOKİ Aydın kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.

Aydın TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Aydın TOKİ kura çekimi Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak.

Adres:

Güzelhisar, Hükümet Blv. No:1, 09100 Aydın Merkez/Aydın

TOKİ Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca başvuru sahipleri, sonuçlarını TOKİ’nin resmi web sitesi veya e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Aydın’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Aydın’da kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:

İlçe Konut Sayısı Merkez (Efeler) 2.100 Bozdoğan 65 Buharkent 40 Çine 300 Didim 400 Germencik 300 İncirliova 300 Karacasu 50 Karpuzlu 50 Koçarlı 550 Köşk 75 Kuşadası 800 Kuyucak 100 Nazilli 950 Söke 750 Sultanhisar 80 Yenipazar 63 TOPLAM 6.973

Aydın TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları Türkiye genelinde standart şekilde %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade olacak şekilde ödeniyor.

Aydın gibi Anadolu illeri için konut tiplerine göre 1+1 (55 m²) dairelerin fiyatları 1 milyon 800 bin TL, taksitleri is 6 bin 750 TL’den başlıyor.

2+1 (65 m²) dairelerin fiyatları is 2 milyon 200 bin TL, ve taksitleri 8 bin 250 TL’den başlıyor.

Son olarak 2+1 (80 m²) dairelerin fiyatları 2.650.000 TL ve taksitleri 9.938 TL’den başlıyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 25 Ocak Pazar günü Giresun’da yapılacak ve 1676 konut hak sahiplerini bulacak.