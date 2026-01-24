TOKİ Aydın kura çekilişi – Canlı İzle

TOKİ Aydın kura çekilişi – Canlı İzle
Yayınlanma:
TOKİ’nin Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Projesi kapsamında Aydın’da yapılacak kura çekiminin tarihi belli oldu. Aydın genelinde toplam 6 bin 973 konut için hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayını

Aydın’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13:30’da gerçekleştirilecek.

TOKİ Aydın kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.

Aydın TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?

Aydın TOKİ kura çekimi Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak.

Adres:

Güzelhisar, Hükümet Blv. No:1, 09100 Aydın Merkez/Aydın

TOKİ Kura sonuçları nereden öğrenilecek?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca başvuru sahipleri, sonuçlarını TOKİ’nin resmi web sitesi veya e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.

Aydın’da hangi ilçede kaç konut verilecek?

TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Aydın’da kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:

İlçe

Konut Sayısı

Merkez (Efeler)

2.100

Bozdoğan

65

Buharkent

40

Çine

300

Didim

400

Germencik

300

İncirliova

300

Karacasu

50

Karpuzlu

50

Koçarlı

550

Köşk

75

Kuşadası

800

Kuyucak

100

Nazilli

950

Söke

750

Sultanhisar

80

Yenipazar

63

TOPLAM

6.973

Aydın TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları Türkiye genelinde standart şekilde %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade olacak şekilde ödeniyor.

Aydın gibi Anadolu illeri için konut tiplerine göre 1+1 (55 m²) dairelerin fiyatları 1 milyon 800 bin TL, taksitleri is 6 bin 750 TL’den başlıyor.

2+1 (65 m²) dairelerin fiyatları is 2 milyon 200 bin TL, ve taksitleri 8 bin 250 TL’den başlıyor.

Son olarak 2+1 (80 m²) dairelerin fiyatları 2.650.000 TL ve taksitleri 9.938 TL’den başlıyor.

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?

Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 25 Ocak Pazar günü Giresun’da yapılacak ve 1676 konut hak sahiplerini bulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

