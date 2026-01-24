TOKİ Aydın kura çekilişi – Canlı İzle
Aydın TOKİ kura çekimi canlı yayını
Aydın’da TOKİ kura heyecanı başladı. Binlerce başvuru sahibinin merakla beklediği kura çekimi, 24 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 13:30’da gerçekleştirilecek.
TOKİ Aydın kura çekimi, diğer illerde olduğu gibi TOKİ’nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Kura çekimine salonda katılamayan vatandaşlar, süreci canlı yayın aracılığıyla eş zamanlı olarak takip edebilecek.
Aydın TOKİ kura çekimi nerede yapılacak?
Aydın TOKİ kura çekimi Atatürk Kent Meydanı’nda yapılacak.
Adres:
Güzelhisar, Hükümet Blv. No:1, 09100 Aydın Merkez/Aydın
TOKİ Kura sonuçları nereden öğrenilecek?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri https://evsahibiturkiye.gov.tr/kura-sonuclari adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca başvuru sahipleri, sonuçlarını TOKİ’nin resmi web sitesi veya e-Devlet üzerinden de sorgulayabilecek.
Aydın’da hangi ilçede kaç konut verilecek?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Aydın’da kura ile dağıtılacak konut sayıları ilçe bazında şu şekilde:
İlçe
Konut Sayısı
Merkez (Efeler)
2.100
Bozdoğan
65
Buharkent
40
Çine
300
Didim
400
Germencik
300
İncirliova
300
Karacasu
50
Karpuzlu
50
Koçarlı
550
Köşk
75
Kuşadası
800
Kuyucak
100
Nazilli
950
Söke
750
Sultanhisar
80
Yenipazar
63
TOPLAM
6.973
Aydın TOKİ evlerinin fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde ödeme koşulları Türkiye genelinde standart şekilde %10 peşinat ve 240 ay (20 yıl) vade olacak şekilde ödeniyor.
Aydın gibi Anadolu illeri için konut tiplerine göre 1+1 (55 m²) dairelerin fiyatları 1 milyon 800 bin TL, taksitleri is 6 bin 750 TL’den başlıyor.
2+1 (65 m²) dairelerin fiyatları is 2 milyon 200 bin TL, ve taksitleri 8 bin 250 TL’den başlıyor.
Son olarak 2+1 (80 m²) dairelerin fiyatları 2.650.000 TL ve taksitleri 9.938 TL’den başlıyor.
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi hangi şehirde yapılacak?
Bir sonraki TOKİ kura çekilişi 25 Ocak Pazar günü Giresun’da yapılacak ve 1676 konut hak sahiplerini bulacak.