Zafer Partisi'nin açıklamasına polis engeli

İstanbul'un Pendik ilçesinde emekli maaşları ve sosyal haklara dikkat etmek için düzelemek istediği yürüyüşe polis müdahale etti.

Yürüyüş güzergahının polis ekiplerince bariyerlerle kapatılmasına Zafer Partililerden tepki geldi.

ZAFER PARTİSİ'NDEN EMEKLİ YÜRÜYÜŞÜ

Zafer Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, Pendik'te emekli maaşları ve sosyal haklara dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Pendik Sahili'nde başlayan yürüyüşe EYT ve Emekliler Federasyonu Genel Başkanı Arzu Lastikçi de katıldı.

Burada konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, iktidarın emeklilerin sorunlarını görmezden geldiğini savunarak, "Ne yazık ki bugün Türkiye'de emekliler, dul ve yetimler bilinçli bir biçimde unutulmaktadırlar. Açlığa terk edilmekte, yoksulluğa ise alıştırılmaktadırlar. Buradan bir gerçeği daha ilan ediyoruz: Açlığa terk ettiğiniz emekli, gelecek ilk seçimde edecek sizi emekli!" dedi.

"Bugün iktidar emeklilere ne söylüyor? Sabret, şükret, dua et diyor. Peki soruyoruz: Emekli neye sabredecek? Boş tencereye mi, ödenemeyen kiraya mı, alınamayan ilaca mı? Emekli neye şükredecek? Açlık sınırının altındaki maaşa mı, torununa harçlık verememe durumuna mı? Emekli dua edecek ama ne zaman edecek biliyor musunuz? Gelecek ilk seçimde sizi siyaseten emekliliğe sevk ettiğinde sabrını da, şükrünü de, duasını da yerine getirecek; şükür namazını da Beştepe'deki millet camisinde kılacaktır" ifadelerini kullanan Cenkci sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de milyonlarca emekli, dul ve yetim geçim sıkıntısını aşmış, doğrudan hayatta kalma mücadelesine itilmiştir. Pazara fileyle değil, endişeyle çıkmaktadır. Eczaneye reçeteyle değil, çaresizlikle gitmektedir. İktidar temsilcileri ise çıkıp ne diyor? Kaynak yok, bütçe yok, bütçe imkanları sınırlı, emekli sayısı fazla diyor. Biz de buradan soruyoruz, Pendik'ten siyasi iktidara ve iradeye soruyoruz: 13 milyon kaçak ve sığınmacı için milyarlarca dolar harcanırken mi kaynak yok? Yoksa kendi emeklisi geçinemiyorken dünyanın dört bir yanına yapılan sözde insani yardımlar için mi bütçe var? Kimlerin kesinleşmiş vergi borçlarını bir kalemde sildiğinizi emekli de biliyor, dul da biliyor, yetim de biliyor."

POLİS ENGEL OLDU

Yürüyüş esnasında Zafer Partililerin polis engeliyle karşılaştığu görüldü.

Ekipler ile partililer arasında çıkan kısa süreli gerginliğe tepki gösteren Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cenkci şunları ifade etti: