Zafer Partisi'nden Ermeni Patrikhanesi'ne ziyaret

Zafer Partisi'nden Ermeni Patrikhanesi'ne ziyaret
Yayınlanma:
Güncelleme:
Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret etti. Özdağ'a ziyarette partinin önde gelen isimleri de eşlik etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye Ermenileri Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patrik Sahak Maşalyan ile görüştü.

Özdağ'a bu ziyarette Zafer Partisi Divan Kurulu üyeleri Azmi Karamahmutoğlu, Nazif Okumuş, Av. Tayga Ak, Genel Başkan Başdanışmanları Selçuk Geçer ve Dilek Karafazlı eşlik etti.

Kumkapı'daki patrikhane ziyaretinde konuşan Özdağ, İstanbul'un sosyolojik yapısının ve halkın sorunlarını yerinde dinlemenin önemine değindi.

aa-20260113-40241283-40241281-zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-turkiye-ermenileri-patrikhanesini-ziyaret-etti.jpg

Kentin büyüklüğüne ve toplumun tüm kesimlerini dinlemenin gerekliliğine vurgu yapan Özdağ, "Bir vesileyle İstanbul'u ilçe ilçe ziyaret ediyoruz. Halkın İstanbul'daki temel sıkıntılarını, dertlerini, dileklerini dinlemeyi arzu ettik. Tabii İstanbul 21 milyonluk bir nüfusla ülke gibi bir yer. Her ilçede de aslında Anadolu'daki kentlerin birçoğundan daha büyük nüfus yaşıyor. Onun için her bir ilçeyi anlamadan İstanbul'u anlamak mümkün değil. İstanbul'u anlarken muhakkak sizleri de dinlememiz gerekir diye düşündük" ifadesini kullandı.

aa-20260113-40241283-40241282-zafer-partisi-genel-baskani-ozdag-turkiye-ermenileri-patrikhanesini-ziyaret-etti.jpg

Ümit Özdağ'dan seçim çağrısı: En hayırlısı sandığın milletin önüne konulmasıdırÜmit Özdağ'dan seçim çağrısı: En hayırlısı sandığın milletin önüne konulmasıdır

"ZAFER PARTİSİ OLARAK MESELELERİ NASIL GÖRDÜĞÜMÜZÜ BİZDEN DİNLEYİN İSTERİZ"

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a hızla verdiği nazik randevudan ötürü teşekkür eden Özdağ, "Hem sizi dinlemek isteriz hem biz de Zafer Partisi olarak meseleleri nasıl gördüğümüzü bizden dinleyin isteriz. Onun için buradayız" dedi.

Basına kapalı devam eden görüşmenin ardından Özdağ, patrikhaneden ayrıldı.

Kaynak:AA

