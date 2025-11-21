Yusuf Tekin'den MESEM açıklaması: Bütün tedbirleri alıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocuk işçiliğini önünü açan MESEM ile iligli eleştirlere Mardin'de yanıt verdi. Vali Tuncay Akkoyun ve AKP'li milletvekilleri ile Mardin Hatuniye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Tekin, çocukların çalıştırıldığı işletmeleri sürekli olarak denetlediklerini belirtti.

YUSUF TEKİN'DEN MESEM AÇIKLAMASI

"Her denetlemeden sonra da iş güvenliğiyle ilgili en küçük bir aksaklık, en küçük bir suistimal gördüğümüz işletmelerle tamamen ilişkimizi kesiyoruz ya da işletmenin bunu düzeltmesini istiyoruz. Rutin olarak bütün tedbirleri alıyoruz" diyen Milli Eğitim Bakanı, "Sadece teorik eğitim yeterli değil, aynı zamanda pratik eğitimin de alınması lazım. Bu çocuklar sadece burada tahtada, akıllı tahtada ürün tasarımını görseler, ürün tasarımıyla ilgili yapılacakları görseler bir şey ifade etmiyor. Meslek teknik eğitiminin başlangıcından beri böyle. Biz de şimdi devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GERÇEKTEN ÇOK GÜZEL ŞEYLER OLUYOR"

2025 ve 2026 yıllarında hem genel bütçe hem uluslararası kaynaklardan okullardaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere bir kaynak oluşturduklarını belirten Tekin, gelecek günlerde de otomotiv üzerine İstanbul ve Ankara'da atölye açılışı yapacaklarını ifade etti.

"Mesleki ve teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler oluyor, yapılıyor" diyen Tekin, şu sözleri sarf etti:

"Her çeşit elektrikli, diğer yakıtlarla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapıldığı atölyelerimiz... Mesleki ve teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler oluyor, yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçen yıl toplamda meslek teknik eğitimli 9’uncu sınıfların yüzde 39'du öğrenci tercihi, bu yıl yüzde 42 her geçen yıl biraz daha artıyor. Okullarımızda sadece mesleki eğitim değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz."

Bakan Tekin, daha sonra Mardin Artuklu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kitap Kurdu' lansman programına katıldı.

Programa ayrıca TÜGVA Genel Bakanı İbrahim Beşinci, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca ve çok sayıda ortaokul öğrencisi katıldı.