Yeşil sahaya siyaset karıştı! MHP'li vekilin "Kimse ülkücüleri ezmeye kalkışamaz" pankartı futbolcuların elinde
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un; Kayseri 1. Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Ülküspor ile Yemlihaspor arasında oynanan maç öncesinde, futbolculara taşıttığı pankart dikkat çekti.
MHP'Lİ VEKİLİN PANKARTI FUTBOLCULARIN ELLERİNDE
Bir siyasinin futbolculara isminin yer aldığı pankartı taşıtması kentte tartışmalara neden olurken; "Hiç kimse ülkücüleri ezmeye kalkışamaz" yazılı pankartı tutan futbolcularla birlikte, TFF Kayseri Bölge Temsilcisi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal’ın da poz vermesi, tepki çeken olaya yeni bir boyut kazandırdı.
CHP'DEN TEPKİ
MHP'li vekilin pankartını futbolculara taşıtmasına CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Mantar tepki gösterdi.
Söz konusu maçta yer alan pankartın Kayseri Ülküspor'un Kayseri 1. Amatör Lig şampiyonluğunun önüne geçtiğini belirten Aydoğan, "Müsabaka sürecinde sahaya ve tribünlere yansıyan “Hiç kimse ülkücüleri ezmeye kalkışamaz” ibaresi; içeriği, söylemi ve çağrışımı itibarıyla açık bir siyasi ifade niteliği taşımaktadır" dedi.
"Bu ifadenin bir spor müsabakasıyla birlikte görünür kılınması, spor alanlarının tarafsızlığına ilişkin temel ilkelere gölge düşürmüştür" diyen Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Daha da önemlisi; bu tür açık siyasi ifadelerin, spor ortamı içerisinde olağan, meşru ve kabul edilebilir bir durum gibi sunulması, spora siyasetin bilinçli ya da bilinçsiz biçimde taşınmasına zemin hazırlamaktadır. Spor camiasında bu tür görüntülerin “normalleşmesi”, amatör sporun birleştirici ve kapsayıcı yapısına zarar verebilecek ciddi bir risk oluşturmaktadır."
"Spor müsabakaları; hiçbir siyasi söylemin, kimlik vurgusunun veya ideolojik mesajın taşıyıcısı hâline getirilemeyecek kadar hassas ve evrensel kurallara bağlı organizasyonlardır" ifadesini kullanan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamayı şöyle noktaladı:
"Bu nedenle organizasyon, müsabaka yönetimi, saha düzeni ve güvenliğinden sorumlu tüm birimlerin; yetki ve sorumluluklarını, yürürlükteki mevzuatın öngördüğü tarafsızlık ilkesi doğrultusunda kullanması zorunludur. Bu değerlendirme; kişi, makam veya niyet tartışması yürütmek amacı taşımamakta, sporun siyaset üstü niteliğini koruma sorumluluğuna dikkat çekmektedir. Amatör sporun; gençler için adil, eşit ve güvenli bir alan olarak kalması, tüm spor paydaşlarının ortak yükümlülüğüdür."