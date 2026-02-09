Yeşil sahaya siyaset karıştı! MHP'li vekilin "Kimse ülkücüleri ezmeye kalkışamaz" pankartı futbolcuların elinde

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy’un; Kayseri 1. Amatör Lig ekiplerinden Kayseri Ülküspor ile Yemlihaspor arasında oynanan maç öncesinde, futbolculara taşıttığı pankart dikkat çekti.

MHP'Lİ VEKİLİN PANKARTI FUTBOLCULARIN ELLERİNDE

Bir siyasinin futbolculara isminin yer aldığı pankartı taşıtması kentte tartışmalara neden olurken; "Hiç kimse ülkücüleri ezmeye kalkışamaz" yazılı pankartı tutan futbolcularla birlikte, TFF Kayseri Bölge Temsilcisi ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal’ın da poz vermesi, tepki çeken olaya yeni bir boyut kazandırdı.

Cumhur seçimden sonra toparlanamadı: CHP'nin artışı yüzde 10'a dayandı AKP-MHP kayıpta

CHP'DEN TEPKİ

MHP'li vekilin pankartını futbolculara taşıtmasına CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Aydoğan Mantar tepki gösterdi.

Söz konusu maçta yer alan pankartın Kayseri Ülküspor'un Kayseri 1. Amatör Lig şampiyonluğunun önüne geçtiğini belirten Aydoğan, "Müsabaka sürecinde sahaya ve tribünlere yansıyan “Hiç kimse ülkücüleri ezmeye kalkışamaz” ibaresi; içeriği, söylemi ve çağrışımı itibarıyla açık bir siyasi ifade niteliği taşımaktadır" dedi.

"Bu ifadenin bir spor müsabakasıyla birlikte görünür kılınması, spor alanlarının tarafsızlığına ilişkin temel ilkelere gölge düşürmüştür" diyen Aydoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha da önemlisi; bu tür açık siyasi ifadelerin, spor ortamı içerisinde olağan, meşru ve kabul edilebilir bir durum gibi sunulması, spora siyasetin bilinçli ya da bilinçsiz biçimde taşınmasına zemin hazırlamaktadır. Spor camiasında bu tür görüntülerin “normalleşmesi”, amatör sporun birleştirici ve kapsayıcı yapısına zarar verebilecek ciddi bir risk oluşturmaktadır."

"Spor müsabakaları; hiçbir siyasi söylemin, kimlik vurgusunun veya ideolojik mesajın taşıyıcısı hâline getirilemeyecek kadar hassas ve evrensel kurallara bağlı organizasyonlardır" ifadesini kullanan CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı yaptığı açıklamayı şöyle noktaladı: