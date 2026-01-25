Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi! AKP'ye geçecek iddiası
Yeniden Refah Partisi, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini açıkladı.
Parti prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle ihraç edilen Karadavut'un AKP'ye geçeceği öne sürüldü.
KADIŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İHRAÇ EDİLDİ
Yeniden Refah Partisi, başlatılan disiplin sürecinin ardından Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini duyurdu.
Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
- "Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir."
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İHRAÇ GEREKÇESİ AÇIKLANDI
Partinin Yozgat İl Başkanlığı'ndan Karadavut'un ihraç nedeni şöyle açıklandı:
1. Kurumsal Düzen ve Görev İhmali:
- Parti organlarından izin almadan açıklama veya yayın yapmak.
- Verilen görevleri ihmal etmek veya yerine getirmemek.
- Teşkilat içindeki uyumu ve iş birliğini bozacak davranışlarda bulunmak.
2. Parti İçi Gizlilik ve Sadakat:
- Kapalı toplantılarda konuşulanları dışarı sızdırmak.
- Parti içi birlik ve beraberliği sarsıcı tutumlar sergilemek.
- Medya aracılığıyla parti içi müzakereleri izinsiz yaymak.
3. Etik ve İdeolojik İhlaller (Ağır Kusurlar):
- Milli Görüş ve "Ahlaklı Belediyecilik" ilkelerine aykırı hareket etmek.
- Parti nüfuzunu şahsi menfaatler için kullanmak.
- Yetkisiz şekilde diğer partilerle temas kurmak.
- Parti tüzüğüne ve politikalarına açıkça aykırı davranmak.
AKP'YE GEÇECEK İDDİASI
Yozgat Çamlık Gazetesi'nin haberine göre; Yeniden Refah Partisi'nden ihraç edilen Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut, pazartesi günü AKP Genel Merkezi'nde düzenlenecek törenle AKP'ye geçecek.