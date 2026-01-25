Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı ihraç edildi! AKP'ye geçecek iddiası

Yeniden Refah Partisi, Yozgat Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Parti prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle ihraç edilen Karadavut'un AKP'ye geçeceği öne sürüldü.

Yeniden Refah Partisi, başlatılan disiplin sürecinin ardından Kadışehir Belediye Başkanı Davut Karadavut'un partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut’un, partimizin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edilmesine karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.