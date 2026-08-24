YENİ Parti'den Aziz İhsan Aktaş davasıyla ilgili ilk açıklama: Kumpas bugün çökmüştür

Aralarında 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasının karar duruşması bugün Silivri'de tamamlandı. Dava sürecinde aralarında Zeydan Karalar, Kadir Aydar ve Utku Caner Çaykara'nın da bulunduğu 28 kişi tahliye edilirken; mahkeme heyeti sanıklar hakkındaki hükümleri açıkladı ve 280 yıla kadar hapsi istenen Aziz İhsan Aktaş'a 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise karara tepki göstererek davanın bir "kumpas" olduğunu ve mahkeme kararıyla tescillendiğini ifade eden art arda 2 paylaşım yaptı.

YENİ PARTİ'DEN KARARA İLK TEPKİ: "SİYASİ BİR LİNÇ KAMPANYASI"

YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabı üzerinden kararı değerlendirdi. Kararın yargının siyasallaştığının bir kanıtı olduğunu vurgulayan Emir, açılan davanın hukuki bir temeli olmadığını ve oluşturulmak istenen örgüt kılıfının çöktüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunda "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" davası olarak bilinen torba davada bugün yerel mahkemenin verdiği karar, ülkemizde yargının nasıl siyasallaştığının en net belgesidir. Mahkeme kararıyla tescillenmiştir ki ortada bir suç örgütü yoktur!

Peki, olmayan bir örgüt kılıfı en başından beri neden uyduruldu? Çünkü suç örgütü isnadı, hukuku arkadan dolanmak için bir kaldıraç olarak kullanıldı.

Bu zorlama kılıf ile CMK’nın olağanüstü yetkileri pervasızca kullanıldı,

İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni isteme prosedürü atlatıldı,

Haksız fiziki/teknik takiplere ve uzun gözaltı sürelerine yasal zemin uyduruldu,

Birbirinden bağımsız ihale dosyalarını tek torbaya atıp belediyelere yönelik dev bir algı operasyonu çekilmek istendi!

Sırf siyasi bir linç kampanyasına malzeme vermek için örgüt sosuna bulanan bu derme çatma kumpas çatısı bugün çökmüştür.

Verilen diğer zorlama cezalara ve dosyadaki diğer devasa hukuki garabetlere konusundaki meşru değerlendirme hakkımız bakidir. Kararın tamamı ilerleyen saatlerde elimize ulaştığında, ayrıca gerekçeli karar açıklandığında o cezaların hangi zorlama yorumlarla kesildiğini de madde madde milletimizin önüne koyacağız.

Yargıyı siyasete aparat yapan, adaleti yandaş medyaya meze eden bu zihniyete geçit vermeyeceğiz!"

“ASIL HUKUK CİNAYETİ DAVANIN SÖZDE ‘1 NUMARASI’ ÜZERİNDEN KURULAN PAZARLIKTA”

Murat Emir, ikinci bir paylaşım yaparak ifadelerine şu sözlerle devam etti:

"Asıl hukuk cinayeti davanın sözde "1 numarası" Aziz İhsan Aktaş üzerinden kurulan pazarlıkta! Hakkında 280 YIL hapis cezası istenen ve davanın temelini oluşturan şahsa sadece 2 yıl 8 ay ceza verildi. Neden mi? Çünkü bu şahıs itirafçı olmadı; kendisinden istenen siyasi siparişi yerine getirip iftiracı oldu!

Kumpas gereği "rüşvet verdim" dediği için etkin pişmanlıktan yararlandırılıp rüşvetten BERAAT ettirildi. Ama onun "verdim" dediği o hayali rüşvet üzerinden belediye başkanlarımıza mahkûmiyet kararı çıkarıldı!

Sipariş iftiraların büyük ödülü ise bugün teslim edildi! Sözde rüşvetle ihale alan, haksız kazanç sağlayan bu şahıs "suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama" suçundan da beraat ettirildi. TMSF'ye devredilen, el konulan şirketleri, malları ve mülkleri kendisine geri verildi!

Bu şahıs bildiklerini mi anlattı, yoksa önüne konulan siyasi hedefleri vurması karşılığında servetini ve özgürlüğünü geri mi satın aldı?"

NE OLMUŞTU?

Karar duruşmasında sanıklar hakkında verilen kararlar ve hapis cezaları şu şekilde gerçekleşti:

Savcılığın esas hakkındaki mütalaasında 103 yıldan 280 yıla kadar hapsi istenen ve soruşturmada "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade veren Aziz İhsan Aktaş, ihaleye fesat karıştırma (11 eylem) suçundan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası aldı ve 2 yıl süreyle ihaleye katılmama ve rüşvet suçlamalarında "pişmanlık" ve "yetkili kurumları bilgilendirdiği" gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a rüşvet alma, ihaleye fesat karıştırma (12 eylem) suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarından 23 yıl hapis cezası almasına karar verildi.

Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın rüşvet alma suçlamasından 6 yıl 8 ay hapis cezası almasına ve 3 yıl 4 ay memuriyetten yasaklanmasına, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçlamasından 8 ay 10 gün hapis cezası almasına, hükmün açıklanması geri bırakılmasına karar verildi.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın rüşvet alma suçlamasından 5 yıl 10 ay hapis cezası almasına ve 2 yıl 11 ay memuriyetten yasaklanmasına, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in rüşvet alma suçlamasından 8 yıl 4 ay hapis cezası almasına ve 4 yıl 2 ay süreyle memuriyetten yasaklanmasına karar verildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın rüşvet alma suçlamasından 6 yıl 3 ay hapis cezası almasına ve 3 yıl 1 ay 15 gün memuriyetten yasaklanmasına, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin rüşvet alma suçlamasından beraatine oy birliğiyle hükmedildi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve eşi Celal Tekin’in tutukluluklarının devamına karar verildi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesinde bulunurken, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan ile Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka’nın tahliyesine hükmetti.